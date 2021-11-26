HaberTürk yazarı: Daha düne kadar FETÖ finansörü olduğu iddia edilen Birleşik Arap Emirlikleri ile aramızdaki buzları eriten faktör neler?

HaberTürk yazarı Sevilay Yılman, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın Abu Dabi Veliaht Prensi Şeyh Muhammed bin Zayid Al Nahyan ile görüşmesine ve yapılan anlaşmalara ilişkin olarak, "Bir yandan mevcut ekonomik sorunlarla boğuşurken; 'Ekonomik Kurtuluş Savaşı' ifadelerinin kullanılması, diğer yandan ülkenin en kanlı, en korkunç gecelerinden birinin yaşanmasına sebep olmuş FETÖ adlı hain terör örgütünün destekleyicisi olduğu inancıyla yıllardır ilişkilerin askıda olduğu Birleşik Arap Emirlikleri ile yeniden diyalog kurulması… Tuhaf geldi bana" yorumunu yaptı.

Yılman, "Gerçekten anlamakta güçlük çekiyorum… Ve hem bir yurttaş hem de bir gazeteci olarak soruyorum! Neden? Ve nasıl? Daha düne kadar FETÖ finansörü olduğu iddia edilen Birleşik Arap Emirlikleri ile aramızdaki buzları eriten faktör/faktörler neler? Ne oldu da, bizim zaviyemizde adı kara defterde yazılı olan Abu Dabi Veliaht Prensi Şeyh Muhammed bin Zayed Al Nahyan’a üstelik de en üst düzeyde, Ankara’da karşılama yapıldı?" düşüncesini dile getirdi.

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