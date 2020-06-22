HaberTürk yazarı Çelikler, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a 'Breaking Bad' dizisini önerdi

HaberTürk yazarı Serdar Ali Çelikler, Fenerbahçe'nin hafta içi kupadan elendikten sonra ligin 28. haftasında da Kasımpaşa'ya da 2-0'lık skorlar mağlup olmasının ardından Başkan Ali Koç'a "Breaking Bad" dizisini önerdi.

Bugünkü köşesinde, "Benim dizi listemin açık ara birincisi Breaking Bad'dir. Özetle sayılı ömrü kalan bir lise kimya öğretmeninin ailesine daha iyi bir gelecek bırakmak adına uyuşturucu üretim işine girmesinden sonraki yaşananları anlatır. Baş karakterimiz Walter White, kötü yola düşünce kendisine Heisenberg takma ismini alır" yazan Çelikler, "Ali Başkan'a izlemediyse bu diziyi izlemesini öneririm. Çünkü dizinin içinde kimya ile ilgili harika bilgiler var" tavsiyesinde bulundu.

Çelikler, "Fenerbahçe takımının kimyası bozuk. 2 yıldır böyle. Elementlerin hepsi iyi kötü bir kaliteye sahip. Ama bir araya geldiklerinde berbat bir ürün ortaya çıkıyor" değerlendirmesinde bulundu.