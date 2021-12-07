HaberTürk yazarı: 'Baro seçiminin arka planında da dıjjjj güçlerin oyunları var' söylemleri dinlenmeye devam edildikçe, AK Parti'de erime kaçınılmaz

HaberTürk yazarı Sevilay Yılman, Türkiye Barolar Birliği seçimleriyle ilgili olarak, "AK Parti’nin politikalarına yön verenler, eskiden en bildikleri, en becerikli oldukları 'sokağı okuma' özelliğini tamamen yitirdi. O yüzden de Türkiye Barolar Birliği’nin seçim sonucunu kavramaları çok mümkün değil" yorumunu yaptı.

TBB seçiminin bir genel seçimin ön hazırlığı gibi algılandığının ve yalnızca avukatların değil, memur, işçi, üniversite öğrencilerine kadar pek çok muhalifin seçim sonuçlarını kutladığını belirterek şöyle devam etti:

"Şahsen ben olsaydım… Oturup bu manzara karşısında derin derin düşünür ve; 'Biz nerede yanlış yaptık da, neden bu atmosfer oluştu?' diyerek sorgulama yapardım. Ama bugünün AK Parti’sinde bu artık çok zor.

Haa… Hiç yok demiyorum hala sağduyulu olup, gidişatın çok da matah olmadığının farkında olan insanlar. Var tabii. Varlar da… Onları da dinleyen yok! Hatta bu türden dostane uyarı yapanları; 'Hain, düşman, kötü niyetli' olarak değerlendirip partinin dışına itme gibi garip eğilimler var.

Naçizane fikrim… Bu eğilimler devam ettikçe… Partide kalmış bu sağduyulu insanlar değil de; 'Baro seçiminin arka planında da dıjjjj güçlerin oyunları var' şeklinde söylemler dinlenmeye devam edildikçe… Kaçarı göçeri yok! AK Parti'de erime kaçınılmaz..."

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Editörün notu: HaberTürk yazarı Yılman,'ın 'dış güçler' yerine kullandığı 'dıjjjj güçler' ifadesi değiştirilmemiştir.