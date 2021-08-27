HaberTük yazarı Sarıkaya: Sanılmasın ki ABD Afganistan’da yeni bir Siklon Operasyonu’nu uygulamaya koydu

HaberTürk gazetesi yazarı Muharrem Sarıkaya, "Sanılmasın ki ABD Afganistan’da yeni bir Siklon Operasyonu’nu uygulamaya koydu… Tam tersine, sadece siklonu; yani atmosferde alçak basınç alanı çevresinde hızla dönen rüzgarın yarattığı güçlü fırtınayı yaşıyor…" görüşünü savundu.

Sarıkaya yazısında, "ABD 1970’li yıllarda olduğu gibi kendi iç çelişkisini, açmazlarını yaşıyor… Bagram üssünün içinde CIA çalışırken Pentagon tarafından kapına kilit vurulmasında olduğu gibi kurumlarının birbirine güveninin kalmadığı, birinin diğerinin işini bozmak için çabaladığı, aradan da çıkarcıların insani vicdanlarını kaybetmiş şekilde malı götürme derdine düştüğü bir durum… Böyle bir yapıdan çıkacak sonuç bellidir… Sanılmasın ki ABD Afganistan’da yeni bir Siklon Operasyonu’nu uygulamaya koydu… Tam tersine, sadece siklonu; yani atmosferde alçak basınç alanı çevresinde hızla dönen rüzgarın yarattığı güçlü fırtınayı yaşıyor" ifadesini kullandı.

CIA’in Aralık 1979’da başlayan ve Şubat 1989’da Sovyet birliklerinin çekilmesine dek süren süreçte Siklon Operasyonu’nu uygulamaya koydu. Siklon, Sovyetler Birliği’nin Afganistan’a müdahalesi sırasında, Sovyetler Birliği ve Afganistan hükûmetine karşı Afgan mücahitlerini silahlandırma ve finanse etme programının kod adıydı.