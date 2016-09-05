“Haber takibi yapmak suç değildir, Evrensel muhabirleri serbest bırakılsın!”

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu bir açıklama yaparak Mersin’de 14 gündür gözaltında tutulan Evrensel gazetesi muhabirleri Cemil Uğur ve Halil Polat’ın serbest bırakılmasını istedi. TGC’nin açıklamasında “Sahada halkın haber alma ve gerçekleri öğrenme hakkı için çalışan gazetecileri potansiyel suçlu olarak görme alışkanlığından artık vazgeçilmelidir, gazetecilik suç değildir. Meslektaşlarımız serbest bırakılmalıdır” denildi.

TGC’nin açıklamasında şu görüşler yer aldı:

“Türkiye’de gazetecilik giderek zorlaşıyor. Sahada haber yapan gazetecileri potansiyel suçlu olarak görme alışkanlığı nedeniyle her gün meslektaşlarımız gözaltına alınıyor. OHAL sürecinde de gözaltına alma alışkanlığının artarak sürdüğünü görüyoruz. Son olarak haber takibi yaparken Evrensel muhabirleri Cemil Uğur ve Halil İbrahim Polat gözaltına alındı. Gazetecilik suç değildir. Basına yönelik gözaltılar, hak ihlallerine, basın ve düşünceyi ifade özgürlüğü açısından yeni kırılmalara yol açmamalıdır. Doğrudan suça bulaşmamış, tek işi ve işlevi gazetecilik olanlar çağdaş demokrasilerde olduğu gibi herhangi bir hukuksal takibe uğramamalıdır. OHAL sürecinde de soruşturmalar basın ve düşünceyi ifade özgürlüğü ile halkın haber alma hakkını engellenmemelidir.14 gündür gözaltında tutulan meslektaşlarımızın serbest bırakılmasını istiyoruz.”