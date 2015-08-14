Haber sitelerine erişim yasakları AYM’ye taşınıyor

Aralarında Yüksekova Haber, Fırat Haber Ajansı, Dicle Haber Ajansı, Etkin Haber Ajansı gibi haber sitelerinin de olduğu yaklaşık 280 internet adresine erişimi engeli Avukat Ramazan Demir tarafından Anayasa Mahkemesi’ne (AYM) taşınacak.

bianet'te yer alan habere göre, Ankara Üniversitesi'nden Yrd. Doç. Dr. Kerem Altıparmak ve İstanbul Bilgi Üniversitesi'nden Prof. Dr. Yaman Akdeniz de Pazartesi günü erişim engelleriyle ilgili AYM’ye bireysel başvuru yapacaklar.

Demir: Keyfi bir şekilde haber akışını kesiyorlar

Demir 25 Temmuz’dan beri erişime engelli olan siteler konusunda yargının da süreci ağırdan aldığını söylüyor.

“Bu siteler kapalı diye halkın haber alma özgürlüğü kısıtlanıyor. Bu sırada Türkiye’de bir sürü olay oluyor. Havuz medyası bunu haber yapıyorsa da taraflı bir şekilde yapıyor. Olayları birinci elden olduğu gibi aktaracak olanların hepsi de bu kararlarla engellendi. Keyfi bir şekilde bilgi akışını durdurma istiyorlar.”

5651 sayılı kararının 8a maddesi gerekçesiyle verilen kararlardaki ihlallerin katmerleştiğini belirten Demir, bu şekilde hem keyfi engelleme uygulandığını, hem gerekçe gösterilmeden TİB tarafından engelleme yapıldığını yine aynı şekilde mahkemenin de gerekçeli karar yazmadığını vurgulayarak “Gerekçeli karara kanun maddesi yazmak gerekçeli karar değildir” dedi.

Altıparmak: Sadece devletin izin verdiği haberleri alabilir hale geldik

Daha önce Twitter ve Youtube yasakları için başvuru yapan ve yasağın kaldırılmasını sağlayan Yrd. Doç. Dr. Altıparmak da ANF’ye konuştu:

Yüksekova Haber ve diğer siteler için yaptıkları bireysel başvuruya ilişkin ilk itirazlarının üstünden üç hafta geçtiğini belirterek şunları söyledi:

“Twitter ve YouTube yasakları sırasında yaptığımız başvuruda AYM haberin eskiyen, bayatlayan bir şey olduğu için hemen karar vermişti. YouTube ve Twitter'ı bu şekilde açmıştı. Bu arada da benzer şey var; kapatılan sitelerin tamamı Kürt haberciliğine ilişkin belli görüşü, çizgiyi yansıtıyor. Sadece devletin izin verdiği haberleri alabilir hale geldik.

Altıparmak, haber sitelerinin engellenmesine gerekçe gösterilen 5651 sayılı kanunun 8A hükmüyle ilgili olaraksa “İlgili maddeye göre Yüksekova Haber ve diğer siteler engellenemez. Türkiye Cumhuriyeti'nin kendi yasasına göre kapatılamaz" diye konuştu.

AYM’den sonuç çıkmadığı takdirde dosya AİHM’e yaşınacak.

Altıparmak, AYM'nin karar vermediği takdirde ise erişim yasağını AİHM'e taşımayı gündemlerine alacaklarını kaydetti.

DİHA da AYM'ye başvurmuştu

Dicle Haber Ajansı (DİHA) da geçtiğimiz hafta, İdare Mahkemesi ve Gölbaşı Sulh Ceza Mahkemesi'ne yaptıkları başvurulardan sonuç alamayınca Anayasa Mahkemesi’ne başvurmuştu. DİHA başvuru dilekçesinde erişim engeli kararı ile 150 civarında ulusal ve uluslararası kurumsal abonesi başta olmak üzere, kamuoyunun ve DİHA'yı takip eden bireylerin de, haber ve bilgi edinme, paylaşma, iletme, yayma, düşüncelerini ifade etme hak ve özgürlüğünü kullanmalarının engellendiğini vurgulamıştı.