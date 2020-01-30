Azerbaycan sermayeli Haber Global'in Genel Yayın Yönetmeni Erdoğan Aktaş istifa etti.

Aktaş, T24'e yaptığı açıklamasında kendi isteğiyle ayrıldığını söyleyerek, "Ben 'her şeye rağmen' haber merkezinde nefes alan bir gazeteciyim. Biraz dinleneceğim" dedi.

Cuma günü Haber Global ile yollarını resmen ayıracak olan Aktaş'ın ayrılma nedeni olarak 'Azeri Yönetim Kurulu Başkanı Mammad Gulmammadov ile yaşanan fikir ayrılıkları' ve son 3 aylık süreçte yaşanan gelişmelerin etkili olduğu iddia edildi. Alişer Delek'in ise görevine devam edeceği bildirildi.

Global Medya Group A.Ş.’ye ait yeni haber kanalı Haber Global, yayın hayatına 24 Eylül 2018’de başlamıştı.

Yayın hayatına girdikten kısa bir süre sonra Genel Yayın Yönetmeni Suat Toktaş, Haber Koordinatörü İnan Demirel ve Haber Müdürü Bengü Şap istifa kararı almıştı.

Erdoğan Aktaş kimdir?

1967 doğumlu gazeteci, yazar Erdoğan Aktaş İstanbul’da dünyaya gelmiştir. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü mezunu. Üniversite döneminde Güneş Gazetesinde muhabir olarak çalışma hayatına atıldı. Ardından Gazete Gazetesi, Hürriyet, Sabah ve Milliyet gazetelerinde polis muhabiri olarak görev yaptı.

Aktaş, 1993 yılından bu yana televizyon haberciliği ve programcılığı alanında çeşitli kanallarda görev aldı.

Erdoğan Aktaş, 8 sene süreyle görev yaptığı NTV’de 1999-2005 seneleri arasında Yakın Plan programını hazırlayıp sundu.

2005-2008 yılları arasında Star TV Haber Genel Yayın Yönetmenliği yapan Erdoğan Aktaş; 2008’de Habertürk Genel Yayın Yönetmeni, 2009 yılında ise A Haber Kurucu Genel Müdür ve ATV Haber Genel Yayın Yönetmenliği görevlerinde bulundu.Bu arada yine A Haber kanalında “Memleket Meselesi” ve “90’a” programlarını hazırlayıp sundu.

1 Ocak 2016'da CNN Türk'ün Genel Müdürü oldu. 2018'in Mayıs ayında kanalla yolları ayrıldı.

Aktaş 9 Ekim 2018 tarihinden bu yana Haber Global kanalının Genel Yayın Yönetmenliği görevini yürütüyordu.