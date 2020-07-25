Haber Global'e 'Haluk Kırcı' protestosu

TİP İstanbul İl Örgütü, önceki akşam Haber Global televizyonunda Bahçelievler Katliamı faillerinden Haluk Kırcı’nın konuk edilmesini, kanal binası önünde protesto etti.

Türkiye İşçi Partisi (TİP) İstanbul İl Örgütü, 8 Ekim 1978 yılında Bahçelievler Katliamı’nı gerçekleştirenlerden Haluk Kırıcı’nın Haber Global’de yayınlanan Jülide Ateş ile 40 adlı programa katılarak, katliamını anlatmasına karşı eylem yaptı.

Cumhuriyet'in haberine göre Haber Global binası önünde basın açıklaması yapan partililer, katilin bir TV yıldızı gibi canlı yayına çıkarılmasına tepki göstererek "İntikam değil, bu bir katliam" sloganları attı.

TİP İstanbul İl Örgütü’nün yaptığı basın açıklamasında şu ifadeler yer aldı: "7 TİP’li genç, 12 Eylül faşist askeri darbesine giden süreçte, 8 Ekim 1978 günü Bahçelievler’de planlı programlı şekilde, kontrgerilla olarak kullanılan güçler tarafından vahşice öldürüldü. Katliamın failleri, onlara bu işi yaptıranlar biliniyor. Amaçları biliniyor.

Faillerin, onları azmettirenlerin nasıl serbest bırakıldıkları, nasıl kullanıldıkları biliniyor. Dün bu katillerden biri, bir “star” gibi televizyona çıkarıldı. Bir soruşturma, araştırmacı gazetecilik, katliamda bilinmeyen yönleri açığa çıkarma amacıyla değil, şov amacıyla bir televizyon programında ağırlandı. Bunun adı gazetecilik değil, bunun adı televizyonculuk değil. Bunun adı “katilin sesi” olmak.

Birkaç ay önce bir başka katil “affedilerek” hapisten çıkarıldı. Birkaç yıl önce bir başka katil, iktidar lehine mitingler yaptı. Sivas katliamının avukatları en yetkili makamlara getirildi. İstismarcılar ve kadına, çocuklara şiddet uygulayanlar korundu kollandı. Dernekleri, vakıfları okullara sokuldu. Medyanın yüzde 95’i bunların hizmetine girdi.

Gizli, saklı da değil. İşte gözümüzün önünde yaşanıyor. Bu azmettiriyor, bu katlediyor, bu koruyor, bu kullanıyor, bu da sözcülüğünü yapıyor. Adını koyalım… Hep birlikte yarattıkları düzenin adı katliam düzenidir. Dünden bu yana partimize telefonlar, mesajlar geliyor.

Halkımız, yoldaşlarımızın katilinin televizyona çıkarılmasıyla ilgili rahatsızlıklarını dile getiriyor. Gün geçtikçe daha çok yurttaşımız bu katliam düzenine isyan ediyor. Sistemin her bir parçasının nasıl insan canına kastetmek için planlandığını görüyor, anlıyor. Bu ülkede sosyalistler var. Bu ülkede devrimciler var. Emekçiler var. Kadınlar var. Gençler var. Onların temsilcileri var. Behice Boran’lardan, Bahçelievler’de katledilen yoldaşlarımızdan kalan mirası büyütmeye, o bayrağı yükseltmeye ant içmiş bizler varız.

Türkiye İşçi Partisi var. Bu insan müsveddesi katili azmettiren, koruyan, kullanan, hapisten çıkaran, onun sesi olanlar… Biraz daha debelenin. Biraz daha uğraşın. Elinizden geleni ardınıza koymayın.

Yarattığınız bataklıkta boğuluyorsunuz. Bakın kadınların eli yakanızda. Bakın işçilerin eli yakanızda. Bizim elimiz yakanızda… Miadınız doluyor. Arkanızda kimse kalmıyor. Kanallarınız izlenmiyor. Gazeteleriniz okunmuyor. Bu topraklar, yarattığınız bataklıktan ibaret değil. Memleketin her bir karış toprağında 7 TİP’li gencin bıraktığı mirasın izleri var. Unutmayın, biz unutmuyoruz."