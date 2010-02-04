Haber aşkında son nokta

T24- New York Post Gazetesi’nin muhabiri, Amerika'nın ilk ve tek yasal jiogolosunu "iş üzerinde" test etti...

Çektirdiği fotoğrafları ve 2 saatlik birlikteliğin hikayesini gazetesinde anlattı...



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500 dolar ödeyerek 2 saatlik "hizmet" alan New York Post muhabiri Mandy StadtMiller, çırılçıplak soyunarak jigolo Marcus ile birlikte duşa girdi... Ardından defalarca masaj yaptırdı ancak seks yapmadı. Yazının sonunda vardığı sonuç ise şöyle:



Kadınlar birlikteliklerde sadece sekse değil arkadaşlığa ve konuşabilmeye önem veriyorlar. Erkekler içinse durum farklı. Bu nedenle hayat kadınlığı çok doğal geliyor ancak jigololar kadınlar için çekici değil...