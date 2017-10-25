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Haber alınamayan iki kişi ölü bulundu

Oktay ÇAYIRLI/MİLAS (Muğla), (DHA)- MUĞLA'nın Milas İlçesi'nde bir süredir kendilerinden haber alınamayan 22 yaşındaki Ferhat Doğan ve 35 yaşındaki Önder Özdemir, evde ölü olarak bulundu

25 Ekim 2017 01:14

Oktay ÇAYIRLI/MİLAS (Muğla), (DHA)- MUĞLA\'nın Milas İlçesi\'nde bir süredir kendilerinden haber alınamayan 22 yaşındaki Ferhat Doğan ve 35 yaşındaki Önder Özdemir, evde ölü olarak bulundu. İlk belirlemelere göre Doğan\'ın aşırı dozda uyuşturucu aldığı, Özdemir\'in ise av tüfeğiyle vurulduğu belirtildi.
Olay, Burgaz Mahallesi 1. Hıdırlık Caddesi\'ndeki bir evde meydana geldi. Ferhat Doğan ile arkadaşı Önder Özdemir\'den haber alamayan yakınları durumu polise bildirdi. Kaldıkları eve gelen ekipler, kapıyı açan olmayınca  pencerenin korkuluklarını sökerek içeriye girdi. Ekipler, yerde hareketsiz yatan Doğan ve Özdemir ile karşılaştı. Durumun bildirilmesi üzerine gelen sağlık ekipleri 2 gencin de yaşamını yitirdiğini belirledi. İlk belirlemelere göre Doğan\'ın aşırı dozda uyuşturucu aldığı, Özdemir\'in ise av tüfeğiyle vurulduğu tespit edildi. Savcının incelemesinin ardından cenazeler, otopsi için 75. Yıl Milas Devlet Hastanesi Morgu\'na kaldırıldı.
Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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