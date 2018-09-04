Hababam Sınıfı'nın yeniden çekilecek filmi için oyuncu aranıyor

Rıfat Ilgaz'ın aynı adlı eserinden sinemaya uyarlanan ve 1975 yılında Ertem Eğilmez'in yönetmenliğinde beyaz perdeye yansıyan "Hababam Sınıfı" yeniden çekilecek. Çekimleri 6 haftada tamamlanması ve 2019'da vizyona girmesi planlanan yeni uyarlamanın öğrenci kadrosu, ilk filmde olduğu gibi yine ilanla bulunacak.

Senaryosu Evren Erdoğan ve Ayşe Balıbey tarafından kaleme alınan yeni "Hababam"ın yönetmen koltuğunda Doğa Can Anafarta oturacak. Hann Media'nın yapımcılığında ön hazırlık süreci tamamlanan "Hababam Sınıfı" sınıfı için yüksek bir bütçe ayrılacak.



6 filmlik orijinal serinin ardından Hababam Sınıfı, son olarak Ertem Eğilmez’in oğlu Ferdi Eğilmez’in önderliğinde bir kez daha hayat bulmuş ve yeni serinin ilk filmi 2004’te vizyona girmişti.



