Hababam Sınıfı'nın 'Güdük Necmi'si Halit Akçatepe hayatını kaybetti

Bir süredir hastanede tedavi gören ünlü sinema ve tiyatro sanatçısı Halit Akçatepe 79 yaşında İstanbul'da yaşamını yitirdi.

Halit Akçatepe'nin ölüm nedeni henüz açıklanmadı.

Akçatepe, beyin damarlarının tıkanması nedeniyle kısmi felç geçirmiş ve hastaneye kaldırılmıştı.

Acı haberi duyan ünlü sanatçının yakınları ve sanat camiasından çok sayıda insan onun yatırıldığı İstanbul'daki hastaneye akın etmeye başladı.

Tıpkı daha önce vefat eden Kemal Sunal ve Tarık Akan gibi Hababam Sınıfı'nın unutulmaz oyuncularından olan Halit Akçatepe 2014'te verdiği bir söyleşide, "Cenazemde görürsünüz benim ne kadar sevildiğimi" demişti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Halit Akçatepe'nin vefatı dolayısıyla başsağlığı mesajı yayınladı:

"Türk sinema ve tiyatrosunun saygıdeğer isimlerinden Halit Akçatepe'nin vefatını derin bir teessürle öğrendim.

"Canlandırdığı karakterler ve sanatçı kişiliği ile her yaştan vatandaşımızın sevgisini kazanmış olan usta oyuncu Halit Akçatepe, her zaman sevgi ve saygıyla yad edilecektir. Merhum Halit Akçatepe'ye Allah'tan rahmet, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı diliyorum."

Halit Akçatepe, 1938 yılında doğdu. Babası Sıtkı Akçatepe de, annesi Leman Akçatepe de oyuncuydu.

İlk filminde oynadığında yaşı sadece 5'ti.

1960'da Ah Nerede Vah Nerede filmiyle şöhreti yakaladı. 1963'te Yasak, Gündoğarken, Semaya baktım Seni Gördüm filmlerini çekti.

1972'deki Tatlı Dillim filmiyle şöhreti arttı. 1975'te Hababam Sınıfı adlı filmindeki "Güdük Necmi" tiplemesiyle Türk sineması tarihine adını yazdırdı.

Canım Kardeşim, Süt Kardeşler, Köyden İndim Şehire, Üç Arkadaş, Yalancı Yarim, Bizim Aile, Ah Nerede, Mavi Boncuk, Sev Kardeşim; Akçatepe'nin oynadığı unutulmaz filmlerden bazılarıydı.

Akçatepe, Hababam Sınıfı serisinin yeniden canlandırıldığı Hababam Sınıfı 3.5 (2005), Hababam Sınıfı Askerde (2004), Hababam Sınıfı Merhaba (2003) filmlerinde de rol almıştı.