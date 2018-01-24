Hababam Sınıfı yıllar sonra yeniden tiyatroda sergilenecek

9 kez sinemaya uyarlanan Rıfat Ilgaz’ın ölümsüz eseri ‘Hababam Sınıfı’, yıllar sonra tiyatroda sahnelenecek.

Hababam Sınıfı efsanesi yeni bir yorumla tiyatro perdesinde sahnelenmeye hazırlanıyor. BKM’nin yapımcılığında sahneye konacak oyunda İnek Şaban’dan Tulum Hayri’ye pek çok karakter yeni ve genç isimler tarafından canlandırıyor. “İstesek ünlü isimlerden kadro kurabilirdik” diyen yönetmen Murat Karasu, “Bunu istemedik, çünkü eserin kendisi başrol” dedi.

Filmde de aynı kadro

Hafize Ana’yı Şebnem Ünaldı’nın, Kel Mahmut’u Sezai Altekin’in, Vak Vak Rıza’yı Salih Kalyon’un canlandıracağı ‘Hababam Sınıfı’ dönem kostümleriyle de seyirciye 70’li yıllar nostaljisi yaşatacak. Yeni kurulan kadronun önümüzdeki dönemde çekilecek sinema filminde de rol alacağı konuşuluyor.