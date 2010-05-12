Hababam Sınıfı yeniden vizyonda

T24- Türk Edebiyatı'nın önemli köşe taşlarından biri olarak kabul edilen Cideli Yazar Rıfat Ilgaz'ın Kastamonu Lisesi’ndeki öğrencilik yıllarından esinlenerek kaleme aldığı, birçok kez sinemaya uyarlanan Hababam Sınıfı'nın son filmi için çalışmalar başladı.



Gani Müjde’nin senaryosunu yazdığı yeni Hababam Sınıfı filminin, Fida Film yapımcılığında 2011 yılında vizyona girmesi hedeflendi. Senaryo çalışmasının tamamlandığı belirtilen ‘Hababam Sınıfı'nın oyuncu kadrosunun önümüzdeki günlerde belirleneceği belirtildi. (Cumhuriyet)