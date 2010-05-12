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Kültür-Sanat

Hababam Sınıfı yeniden vizyonda

Türk Edebiyatı'nın unutulmaz eserlerinden olan ve bugüne kadar defalarca beyaz perdeye uyarlanan "Hababam Sınıfı"nın yeni çekilecek filminin 2011 yılında vizyona gireceği belirtildi

12 Mayıs 2010 03:00

T24- Türk Edebiyatı'nın önemli köşe taşlarından biri olarak kabul edilen Cideli Yazar Rıfat Ilgaz'ın Kastamonu Lisesi’ndeki öğrencilik yıllarından esinlenerek kaleme aldığı, birçok kez sinemaya uyarlanan Hababam Sınıfı'nın son filmi için çalışmalar başladı.


Gani Müjde’nin senaryosunu yazdığı yeni Hababam Sınıfı filminin, Fida Film yapımcılığında 2011 yılında vizyona girmesi hedeflendi. Senaryo çalışmasının tamamlandığı belirtilen ‘Hababam Sınıfı'nın oyuncu kadrosunun önümüzdeki günlerde belirleneceği belirtildi. (Cumhuriyet)

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