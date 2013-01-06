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Kültür-Sanat

Hababam Sınıfı ve birçok film artık HD kalitesinde izlenebilecek

Çöpçüler Kralı, Neşeli Günler, Tosun Paşa, Kibar Feyzo ve Salako yıl sonuna kadar elden geçirilip HD ve Blue Ray formatlarında hazır hale getirilecek

06 Ocak 2013 12:58

Arzu Film, Ertem Eğilmez’in yönettiği filmler restore edilerek HD ve Blue Ray formatına uygun hale getiriyor. Böylece filmler ilk günkü gibi pırıl pırıl olacak, filmlerin yanması, yıpranması, solması tarih olacak ve kolayca bir hard diskte saklanabilecek.

Nizam Eren İletişim’in koordine ettiği ve Vipsaş Stüdyoları’nda restorasyonuna başlanan Çöpçüler Kralı, Neşeli Günler, Tosun Paşa, Kibar Feyzo ve Salako yıl sonuna kadar elden geçirilip  HD ve Blue Ray formatlarında hazır hale getirilecek ve televizyonlarda bundan böyle HD formatında izlenebilecek.


Restore edilerek gelecek kuşaklara aktarılıyor


Onlarca kez gösterilmesine karşın hâlâ kanalların cankurtaranı olan Ertem Eğilmez filmleri restore edilerek “sinemanın kültür mirası” olduğu gerçeğine dayanarak gelecek kuşaklara  aktarılıyor.
 
Hababam Sınıfı serisi, Süt Kardeşler, Mavi Boncuk, Salak milyoner, Şaban Oğlu Şaban gibi baş yapıtlarında olduğu bu listedeki  49 filmin restorasyonun 2 yıl içinde tamamlanması bekleniyor.


Uluslararası festivaller için kopyalar basılabilecek


Restarosyon sonrası, Kültür Bakanlığı isterse uluslararası festivaller için yepyeni kopyalar basabilecek ve artık çizik ve kötü ses nedeniyle kimse mahcup olmayacak.

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