Hababam Sınıfı oyuncuları Söke'de öğrencilerle buluştu

Ediz VERDİOĞLU/SÖKE (Aydın), (DHA)- TÜRK sinemasının unutulmaz filmlerinden olan Hababam Sınıfı\'nın oyuncuları, Aydın\'ın Söke ilçesinde öğrenciler ile bir araya geldi.

1975 yılında Rıfat Ilgaz tarafından Yeşilçam\'a kazandırılan Hababam Sınıfı\'nda canlandırdıkları karakterle hafızalara kazınan oyuncular Ercan Gezmiş (Postal Rıza), Tuncay Akça (Bacaksız), Ahmet Arıman (Hayta İsmail), Mehmet Çatay, Teoman Ayık ve Gazanfer Şener (Kikirik), Söke\'deki özel bir okulda öğrenciler ile buluştu. Öğrenciler, filmleriyle büyüdükleri Hababam Sınıfı\'nın oyuncularını coşkuyla karşıladı. Söke Kaymakamı Tahsin Kurtbeyoğlu, Kuşadası Kaymakamı Sadettin Yücel, Didim Kaymakamı Mehmet Türköz, CHP\'li Söke Belediye Başkanı Süleyman Toyran, Söke İlçe Emniyet Müdürü Yalçın Şipal, Söke İlçe Jandarma Komutanı Gökhan Kurgan\'ın da katıldığı ziyarette oyuncular, Hababam Sınıfı filmlerindeki anılarını anlattı.Hababam Sınıfı\'nın oyuncularına günün anısına birer plaket verildi.



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