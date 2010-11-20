'Hababam sınıfı' kültür merkezi olacak

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354 dönüm arazi üzerinde Validebağ Tesisleri içinde bulunan ve 1916 yılından bu yana eğitim amaçlı kullanılan Adile Sultan Kasrı, 1975 yılında ''Hababam Sınıfı''na ev sahipliği yaparak herkesin merak ettiği bir mekan haline dönüştü. Hababam Sınıfı Müzesi olarak da kullanılan Adile Sultan Kasrı, yıprandığı için 2005 yılında restorasyona alındı.157 yıllık tarihi bina, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde yenilenmiş yüzüyle öğretmenevi ve kültür merkezi olarak kullanılmak üzere yeniden hizmete açılacak. Kasrın açılışına ''Hababam Sınıfı''nda rol alan oyuncuların da katılması bekleniyor.Validebağ Öğretmenevi Müdürü Meral Veziroğlu, öğretmenevi ve kültür merkezi olarak hizmet verecek tarihi yapının, restorasyon çalışması nedeniyle bir süre kapalı tutulduğunu söyledi.Onarımı biten tarihi yapının 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu ve Milli Eğitim Müdürü Muammer Yıldız'ın vereceği resepsiyonla halka tanıtılacağını anlatan Veziroğlu, ''Uzun zamandır onarım nedeniyle öğretmenlerin özlem ve merakla beklediği tarihi bina, öğretmenevi ve kültür merkezi olarak konuklarını ağırlayacak'' dedi. 2. Mahmut'un kızı Adile Sultan adına 1853 yılında yaptırılan kasrın 1916 yılından bu yana eğitim amaçlı kullanıldığını söyleyen Veziroğlu, şöyle konuştu: ''1916 yılında Marif Vekaletine tahsis edilen tarihi bina, o yıllarda yetim kız ve erkek çocukların okulu olmuş. Bina, 1926'da da eğitimcilere hizmet etmek üzere Milli Eğitim Bakanlığı'na tahsis edilerek 'Validebağ Prevantoryumu' adıyla uzun yıllar öğretmen ve öğrencilerin verem öncesi tedavileri için kullanılmış. 1975 yılında Türk sinemasının efsanelerinden Hababam Sınıfı'nın çekimlerinde kullanılarak Türk sinemasına önemli bir hizmette bulunan bina, o günden sonra güzelliğiyle herkesin aklında yer etti. Tarihi bina, 2005 yılından itibaren kapsamlı bir onarıma alındı.''24 Kasım itibariyle tarihi binanın eşsiz güzelliğiyle halkın hizmetine sunulacağını bildiren Veziroğlu, ''Eğitim camiasının gönlünde yer etmiş özel bir yer olan, Üsküdar ile Kadıköy ilçelerinin birleştiği Altunizade ile Koşuyolu arasında geniş bir bahçe içinde yer alan Adile Sultan Kasrı'nın bulunduğu Validebağ bahçesi uzun yürüyüşler yapmak, temiz hava solumak isteyenleri misafir etmeyi bekliyor. Burada anıt ağaçlar arasında İstanbul'un karmaşasından uzak, aile, arkadaş ve dostlarınızla çayınızı yudumlarken bir taraftan da kuşların sesini dinleyebilirsiniz'' diye konuştu.