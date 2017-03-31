Hababam Sınıfı bir kez daha yetim kaldı; Halit Akçatepe hayatını kaybetti

'Hababam Sınıfı', 'Canım Kardeşim', 'Süt Kardeşler' ve 'Şaban Oğlu Şaban' filmleriyle izleyicinin gönlünde taht kuran Halit Akçetepe hayatını kaybetti. 79 yaşında hayata gözlerini yuman usta oyuncu Türk sinemasının unutulmazları arasında yer alan Hababam Sınıfı serisindeki "Güdük Necmi" karakterine hayat vermişti. Akçatepe İstanbul'da bir süredir tedavi görüyordu.

Ölüm sebebi: Kalp krizi

Akçatepe'nin kaldırıldığı hastanedeki doktor Osman Arıkan, ünlü oyuncunun 14.40'ta hayatını kaybettiğini belirtti. Doktor Arıkan, "Acil servisimize alır almaz müdaheleye başladık. 45 dakika süren resitasyon müdahalelerine rağmen 14.40 itibariyle ex kabul ettik. Kalpte solunum durması olarak kabul ediyoruz. Ani bir kalp krizi şeklinde olduğu gözüküyor" dedi.

Karacaahmet'e defnedilecek

Halit Akçatepe'nin özel hemşiresi Fatih Gedik usta sanatçının kızından aldığı bilgileri aktardı. Gedik, "Karacaahmet Mezarlığı'na defnedilecek ama kesin bir tarih yok. Halit bey son günlerinde gayet mutluydu" ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu’ndan mesaj

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Halit Akçatepe'nin hayatını kaybetmesi üzerine Twitter'dan taziye mesajı yayınladı. Kılıçdaroğlu’nun Twitter üzerinden yayınladığı mesajı şöyle:

"Bir yıldız daha kaydı. Türk sinemasının usta sanatçısı Halit Akçatepe'yi kaybetmenin üzüntüsü içindeyim. Türkiye'nin başı sağ olsun!"

Erdoğan’dan taziye mesajı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, sinema ve tiyatro sanatçısı Halit Akçatepe'nin vefatı dolayısıyla başsağlığı mesajı yayınladı. Mesajda şöyle denildi:

"Türk sinema ve tiyatrosunun saygıdeğer isimlerinden Halit Akçatepe'nin vefatını derin bir teessürle öğrendim. Canlandırdığı karakterler ve sanatçı kişiliği ile her yaştan vatandaşımızın sevgisini kazanmış olan usta oyuncu Halit Akçatepe, her zaman sevgi ve saygıyla yad edilecektir. Merhum Halit Akçatepe'ye Allah'tan rahmet, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı diliyorum."

Halit Akçatepe kimdir?

1 Ocak 1938'de Üsküdar'da doğan Akçatepe, ilkokulu Refik Halit Karay Mektebi'nde okudu. Babası Sıtkı Akçatepe, Osmanlı’nın Lale Devri Sadrazamı Nevşehirli Damat İbrahim Paşa’nın torunu. Kamuoyu, tiyatro sanatçısı olan Sıtkı Akçatepe’yi ‘Hababam Sınıfı’nın ‘Paşa Nuri’ lakaplı tarih öğretmeni olarak tanıyor. Halit Akçatepe’nin annesi Leman Akçatepe de Yeşilçam filmlerindeki ‘anne’ rolleri ile biliniyor.

“Babamın tiyatrodan aldığı para yetmiyor, zar zor anca evi geçindiriyormuş. Annem bu parayla meyve alamıyormuş. Babama, ‘Çocuğun meyve yemesi lazım, ben de oyuncu olacağım, kazandığım para ile Halit’e meyve alacağım’ demiş. Annem sinemada çok başarılı oldu, içinde oyunculuk varmış"

Sinema dünyasına beş yaşında adım atan Akçatepe, dönemin yönetmenlerinden birinin babasına "Bize bir çocuk oyuncu lazım" demesiyle başlayan kariyerinde, 12 yaşına kadar 32 filmde rol aldı.

Eğitimini Fransız lisesi Saint Benoit’da sürdüren Akçatepe, bir yandan da Yeşilay’ın ‘Yeşil Sahne’sinde amatör olarak sahneye çıktı; 1959'da Anıtkabir'de 1,5 yıl askerlik yaptı.

1963 yılında Avni Dilligil Tiyatrosu'nda kadroya giren Akçatepe, “tiyatronun karın doyurmadığını” bir röportajında şöyle anlatıyor:

“Tiyatro beni doyurmuyordu. Başlangıçta bunun için sinemaya ‘Evet’ dedim"

Akçatepe, 1963'te Yasak, Gündoğarken, Semaya Baktım Seni Gördüm filmlerini çekti. Ertem Eğilmez’in değişmez kadrosunda yer alan isimlerden biri olan Akçatepe, 1970 yılına kadar 40 film çevirdi.

1972'te Tatlı Dillim filmiyle şöhreti yakaladı.

1975'te 'Hababam Sınıfı’ filminde ‘Güdük Necmi’ karakterini canlandırdı. Akçatepe, lise öğrencisini oynadığı bu filmin çekimi sırasında 35 yaşındaydı.

“Babamı defnettim gittim oyunumu oynadım, annemi defnettim gittim filmimi çektim. Ameliyat olduğumda doktora ‘Yarın çekime gideceğim’ dedim, ‘Olmaz’ dedi. Ama ben karnımdan çıkan hortumlarla, idrar torbasıyla çıkıp sete gittim oynadım...”

Rol aldığı tiyatrolar, filmler...

Tiyatro



Tıpkı Sen Tıpkı Ben

Töre

Rosenbergler Ölmemeli

Filmografi

Babam Sınıfta Kaldı (2013)

Krem (dizi) (2012)

Kral Çıplak (2012)

Leyla ile Mecnun (dizi) (2011)

Geniş Aile (2009)

Aile Reisi (2009)

7 Kocalı Hürmüz (2009)

Orada Neler Oluyor? (2009)

Vurgun (2008)

Genco (2007)

Yalan Dünya (2007)

Hakkını Helal Et (2007)

Sesler Yüzler Mekanlar (2007)

İki Aile (2006 - 2008)

Sevda Çiçeği (2006)

Hababam Sınıfı Üç Buçuk (2005)

İki Arada Aşk (2005)

Cumbadan Rumpaya (2005)

Beşinci Boyut (2005)

Müyim Olan Aşkımız (2005)

Hababam Sınıfı Askerde (2004)

Büyük Buluşma (2004)

Canım Annem (2004)

Avrupa Yakası (2004)

Yeşilçam Denizi (2003)

Şapkadan Babam Çıktı (2003)

Hababam Sınıfı Merhaba (2003)

Vaka-i Zaptiye (2002)

En Son Babalar Duyar (2002)

Çılgın Bediş (2001)

Siyah Cennet (2000)

Tersine Dünya (2000)

Konu Komşu (1999)

Eltiler (1997)

Hayvanlara Dokunduk (1997)

Hoşçakal İstanbul (1996)

Şaban İle Şirin (1995)

Çatı (1995)

Kaygısızlar (1994)

Hayri Beyin Son Aşkı (1993)

Oyun İçinde Oyun (1993)

Şaban Askerde (1993)

Yazlıkçılar (1993)

Anasının Kızı (1992)

Sürgün (1992)

İnsanlar Yaşadıkça (1989)

Bizimkiler (1989)

Kötü Kader (1987)

Büyük Koşu (1987)

Karımın Gölgesi (1987)

Keko Aptallar Çetesi (1986)

Keriz (1985)

Şaban Papucu Yarım (1985)

Şen Dul Şaban (1985)

Adile Teyze (1982)

Umut Dilencisi (1982)

Buyurun Cümbüşe (1982)

Talih Kuşu (1982)

Dört Geline Dört Damat (1981)

Renkli Dünyalar (1980)

Dokunmayın Şabanıma (1979)

Evlidir Ne Yapsa Yeridir (1978)

Şabanoğlu Şaban (1977)

Gülen Gözler (1977)

Bülbül Ailesi (1976)

Hababam Sınıfı Uyanıyor (1976)

Süt Kardeşler (1976)

Tantana Kardeşler (1976)

Şoför Mehmet (1976)

Lüküs Hayat (1976)

Bizim Aile (1975)

Hababam Sınıfı Sınıfta Kaldı (1975)

Merhaba (1975)

Ah Nerede (1975)

Üç Ahbap Çavuşlar (1975)

Şaşkın (1974)

Hababam Sınıfı (1974)

Köyden İndim Şehire (1974)

Salak Milyoner (1974)

Evet mi Hayır mı? (1974)

Kanlı Deniz (1974)

Mavi Boncuk (1974)

Yaşar Ne Yaşar Ne Yaşamaz (1974)

Canım Kardeşim (1973)

Tarkan: Güçlü Kahraman (1973)

Yalancı Yarim (1973)

Oh Olsun (1973)

Ömer Hayyam (1973)

Umut Dünyası (1973)

Sevilmek İstiyorum (1973)

İyi Döverim Kötü Severim (1972)

Tarkan: Altın Madalyon (1972)

Üç Sevgili (1972)

Sev Kardeşim (1972)

O Ağacın Altında (1972)

Tatlı Dillim (1972)

Feryat (1972)

Bir Varmış Bir Yokmuş (1971)

Üç Arkadaş (1971)

Beyoğlu Güzeli (1971)

Mahallenin Namusu (1953)

Köprüaltı Çocukları (1953)

Hayat Acıları (1951)

Güldağlı Cemile (1951)

İstiklal Madalyası (1948)

Bir Dağ Masalı (1947)

Karanlık Yollar (1947)

Senede Bir Gün (1946)

Günahsızlar (1944)

Nasreddin Hoca Düğün'de (1943)

Dertli Pınar (1943)