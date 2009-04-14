'Hababam' müziğiyle derse başlıyorlar

Zili susturdular



Köşk Mahallesi'ndeki Fatoş Büyükkuşoğlu İlköğretim Okulu'nda eğitim gören öğrencilere dersin bittiği "12 Dev Adam" melodisiyle duyuruluyor. Öğrenciler, teneffüsün ardından "Hababam Sınıfı" filminin melodisiyle derse giriyor.Teneffüs sırasında öğrencilerin koridorda koşmamaları, yüksek sesle konuşmamaları, merdivenlerde sağdan yürümeleri, tuvaletleri ve bahçeyi temiz kullanmaları yönünde anons da yapılıyor. Öğretmenler de teneffüsten sonra derslere anonsla davet ediliyor.Okul Müdürü Alim Erdoğan, Okul Aile Birliği'nin de desteğiyle başlattıkları uygulamanın hem öğrencileri hem de öğretmenleri derslere daha iyi motive ettiğini söyledi.Kurdukları sistem sayesinde 60 farklı melodiyi zil sesi olarak kullandıklarını ifade eden Erdoğan, şöyle konuştu:"Öğretmen ve öğrencilerimiz, farklı melodilerdeki zil sesini çok olumlu karşıladı. Güne ve haftaya özel 60 farklı melodiyi zil sesi olarak kullanabiliyoruz. Anneler Günü, Öğretmenler Günü, resmi bayramlara özel melodilerimiz var. Özel günlerde bu konularla ilgili melodiler çalıyoruz. Törenlerde İstiklal Marşı'nın 4 farklı versiyonunu ses cihazlarından yayınlayıp öğrencilerimizin marşı coşkulu söylemelerini de sağlıyoruz."Sınıf öğretmeni Özlem Kebeşoğlu da uygulama sonrası öğrencilerin derslere adeta "güle oynaya" girdiğini belirterek, "Bizler de öğrenciler gibi derslere çok daha enerjik ve canlı giriyoruz. 'Sevgili öğretmenler, ders saati başlamıştır' anonsu, idarecilerin 'arkadaşlar derse' demesinden çok daha etkili. İmkanı olan bütün okulların bunu uygulamasını isterim" dedi.Kilim Sosyal Bilimler Lisesi'nde ise öğrenciler, "sorumluluk alma adına" zil sesini susturma kararı alarak, bu kararı okul yönetiminin de destekleyip uygulamasını sağladı.Okul Müdürü Mustafa Kışan, okullarında demokrasi vurgusunu ön plana çıkardıklarını, birçok kararda öğrencilerin imzasının bulunduğunu söyledi.Öğrenci meclisinin tavsiyesi üzerine okulda zil çalmama kararı aldıklarını belirten Kışan, şunları kaydetti:"Bu konuyu öğretmenler kurulu ve velilerimizle paylaştığımızda, ders zili çalmamaya karar verdik. Öğrencilerimiz saatlerine bakarak derse girip çıkıyor. Davranışların ve talimatların zillerle veya uyarmalarla yapılmasının sorumluluk bilinci kazanılması bakımından çok doğru olmadığını düşünüyoruz. Başlangıçta yer yer aksamalar olduysa da şu anda bunu sağlıklı şekilde yürütüyoruz. Farklı tonlardaki melodiler yerine öğrencilerimizin seslerini duyuyoruz. Onlar bizim en hoş, en zengin melodilerimiz oldu."Okul Aile Birliği Başkanı Mehmet Bozkurt da velilerle yaptıkları toplantıda, öğrencilerin aldığı zil çalmama kararını destekleme fikrinde birleştiklerini ifade etti.Öğrencilerden Ahmet Nazif Yücel ise ders ziline getirilen özgürlüğü serbestlik değil sorumluluk olarak algıladıkları için okullarında artık zil çalmadığını söyledi.Öğrenci Merve Yılmazduru da derslere girmenin sorumluluk olduğunu belirterek, "Derslere yok yazılmamak için değil bir şeyler öğrenmek için giriyoruz. Derse giriş zamanını bilmemiz gerekiyor. Hem eğitim sürecimizde sınavlarda zamanı iyi kullanmayı hem de hayatımızda zamanı kontrol altına almayı öğreniyoruz. Ayrıca sorumluluk duygularımızı da geliştiriyoruz" diye konuştu.