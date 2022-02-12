Haaretz: Erdoğan'ın Ukrayna'daki savaştan daha çok korktuğu şey ABD'nin Türkiye'ye yönelik uygulayacağı yaptırımlar

Ukrayna ile Rusya arasındaki kriz devam ederken, son dönemde iki ülke arasında arabulucu olma teklifinde bulunan Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın hamleleri İsrail basını tarafından analiz edildi.

Haaretz’in yazarı ve diplomasi uzmanı Zvi Bar’el, son dönemde bölgede yaşananları değerlendirdi. Gazetede yayınlanan "Erdoğan Endişeli, İran Fırsat Görüyor: Orta Doğu Ukrayna'yı Gergin Bir Şekilde İzliyor" başlıklı analizde, "Rusya’nın, en büyük yabancı yatırımcısının Türkiye olduğu Ukrayna’yı işgal etme tehdidinde bulunması Moskova ile Ankara arasında daha çok gerilim yaratabilir, özellikle de Türkiye Cumhurbaşkanı’nın Ukrayna ile ekonomik ve kişisel ilgili göz önünde bulundurulduğunda" ifadeleri kullanıldı.

"Erdoğan, Kiev'den eli boş döndükten sonra kendisini kapana kısılmış buldu"

Bar’el, "Erdoğan'ın Ukrayna'daki savaştan daha çok korktuğu şey, ABD'nin Türkiye'yi Rusya'nın karşısında olmaya zorlayacak yaptırımları. Erdoğan, Kiev'den eli boş döndükten sonra kendisini bir kez daha bir çalılığın içinde kapana kısılmış buldu" yorumunda bulundu