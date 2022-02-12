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Dünya

Haaretz: Erdoğan'ın Ukrayna'daki savaştan daha çok korktuğu şey ABD'nin Türkiye'ye yönelik uygulayacağı yaptırımlar

"Rusya’nın Ukrayna’yı işgal etme tehdidinde bulunması Moskova ile Ankara arasında daha çok gerilim yaratabilir"

12 Şubat 2022 22:15

Ukrayna ve Rusya arasındaki kriz devam ederken, İsrail merkezli Haaretz gazetesi "Erdoğan'ın Ukrayna'daki savaştan daha çok korktuğu şey, ABD'nin Türkiye'ye yönelik uygulayacağı yaptırımlar" diye yazdı.

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