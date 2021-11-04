"Haaland'ın transferi 300 milyon euroya mal olacak"

Real Madrid'in yıldızı Toni Kroos'un menajeri Volker Struth, Erling Haaland'ın gelecek sezon Borussia Dortmund'dan ayrılacağına inanıyor.

Erling Haaland'ın Avrupa'nın en gözde golcülerinden birine dönüşmesi kendisini transfer pazarının popüler isimleri arasına taşıdı.

Norveçli yıldızın başka bir kulübe gitmesi Toni Kroos dahil olmak üzere birçok futbolcunun menajerliğini yapan Volker Struth'a göre potansiyel taliplere 300 milyon euroya mal olabilir.

Sport Bild'e konuşan Struth, "Menajer komisyonu ve beş yıllık maaşı içeren paket transferi muhtemelen 250 ile 300 milyon euro sınırında olacak." dedi.

Haaland'ın önümüzdeki yaz Dortmund'dan ayrılacağına kesin gözle baktığını belirten Struth, "Almanya'da bir oyuncu 50 milyon euro kazanırsa kıyamet kopar." ifadelerini kullanarak 21 yaşındaki oyuncunun bir sonraki kulübünün Bayern Münih olmayacağını düşündüğünü söyledi.

Struth, Haaland'ın kararının mali taleplerine değil, sportif kriterlere dayanacağını da vurguladı.

Erling Haaland, sarı-siyahlılarla çıktığı 69 maçta 70 gole imza attı.