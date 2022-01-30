Haaland'ın sakatlıkları, Real Madrid'in kafasını karıştırdı

21 yaşındaki Erling Haaland'ın sonraki sezonda Borusisa Dortmund'da olmayacağına artık kesin gözle bakılıyor. Daha önce çıkan haberlerde Real Madrid'in yanında Barcelona ve Man City'nin de genç yıldızla ilgilendiği ancak Real'in bir adım önde olduğu ifade edilmişti.

AS'ın verdiği habere göre Haaland, adım adım Real Madrid'e yürüyor ancak İspanyol ekibinin kafasını karıştıran bazı detaylar mevcut.

Bu sezon iki büyük sakatlık geçiren Norveçli oyuncu, son olarak Hoffenheim karşısında da sakatlandı ve Dortmund, yaptığı resmi açıklamada süre vermekten kaçındı.

Ekim 2019'dan bu yana 11. sakatlığını geçiren Haaland, toplamda 25 maçı kaçırdı.

AS'ın verdiği haberde ise Real Madrid'in endişelerinin bu sakatlıkların bütünü olduğunun altı çizildi. Real Madrid'in tecrübeli golcüsü Benzema, aynı süre içinde sadece 11 maçı kaçırdı.

Haaland'ın 6 Şubat'ta oynanacak Bayer Leverkusen maçında sahada olup olmayacağı bilinmiyor.