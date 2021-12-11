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Spor

Haaland'ın menajerinden transfer açıklaması

Haaland'ın bu yaz ayrılmasının büyük ihtimal olduğu belirtildi

11 Aralık 2021 11:50

Dünyaca ünlü menajer Mino Raiola, Borussia Dortmund'un yıldız golcüsü Erling Haaland'ın takımdaki geleceği hakkında açıklamalarda bulundu. Raiola, Haaland'ın transfer olabileceği Avrupa devlerini sıraladı.

Sport1'de yer alan habere göre Mino Raiola, Haaland'ın gidebileceği kulüpleri belirterek, "Bir sonraki adımı atabilir ve atacaktır. Bayern, Real, Barcelona, ​​City - gidebileceği büyük kulüpler bunlar. Dortmund'a geldiğinde hepimiz bu adımın geleceğini biliyorduk" sözlerini sarf etti.

Norveçli golcünün Dortmund'dan ne zaman ayrılacağı ile ilgili ise Raiola, "Belki bu yaz, belki sonraki yaz. Ancak Erling'in bu yaz ayrılması için büyük bir olasılık var. Göreceğiz" ifadelerinde bulundu.

Erling HaalandMino Raiolaborussia dortmund
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