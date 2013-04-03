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Kültür-Sanat

'Ha tiyatro kapatmışsın, ha cami'

Ayşen Gruda Şehir Tiyatrolarının sanat yönetiminin değiştirilmesi hakkında "Tiyatro hiç kapatılır mı. Ha tiyatro kapatmışsın ha cami" açıklamasında bulundu

03 Nisan 2013 15:27

CNN Türk'te yayınlanan Aykırı Sorular'ın konuğu olan Ayşen Gruda, bugüne kadar gelen hükümetlerin sanat politikalarını eleştirdi. Gruda Şehir Tiyatroları'nda repertuar belirleme kararının genel sanat yönetmeninden alınarak iki bürokrattan oluşan yedi kişilik bir kurula devredilmesi ve bu uygulamayı takip eden tartışmalar üzerine "Tiyatro hiç kapatılır mı. Ha tiyatro kapatmışsın ha cami" açıklamasında bulundu.

Ayşen Gruda şöyle devam etti;

"Cami nasıl bir mabedse, tiyatro da aynı şekilde mabeddir. Yani kutsaldır. O yüzden camiyi kapatmakla tiyatroyu kapatmak arasında bir fark yok. Camide insanlar vaaz yoluyla Tanrı'nın öğretilerini öğrenir ve ibadet yapar, tiyatroda da hayatla ilgili birçok şey öğrenir. İkisini de kapatmak kutsala saldırıdır"

 
Ayşen Gruda, önceki ay Taraf Gazetesi'nde yayımlanan "Türkiye Barışını Arıyor" yazı dizisindeki "Bu devlet bana bir görev verirse ben korkmadan ama hiç korkmadan mağaralara gidip o insanları ikna ederim. Masal anlatsam bile beni dinlerler" sözleri ile tartışma konusu olmuştu.

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