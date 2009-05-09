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Yaşam

H1N1'de vaka sayısı 3 bin 440

09 Mayıs 2009 18:28

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), H1N1 virüsünün 29 ülkede 3 bin 440 kişiye bulaştığı ve 48 kişinin ölümüne yol açtığını duyurdu.

DSÖ, dünya genelinde 3 bin 440 vakanın tespit edildiğini, Meksika'da 45, ABD'de 2 ve Kanada'da bir kişinin H1N1 virüsü nedeniyle yaşamını yitirdiğini açıkladı.

Ülkelere göre H1N1 dağılımı

MEKSİKA 1364
ABD 1639
KANADA 242
İSPANYA 88
İNGİLTERE 34
ALMANYA 11
İTALYA 6
FRANSA 12
PORTEKİZ 1
POLONYA 1
İRLANDA 1
HOLLANDA 3
AVUSTURYA 1
DANİMARKA 1
İSVEÇ 1
İSVİÇRE 1
YENİ ZELANDA 5
İSRAİL 7
GÜNEY KORE 3
EL SALVADOR 2
HONG KONG, ÇİN 1
GUATEMALA 1
KOLOMBİYA 1
KOSTA RİKA 1
BREZİLYA 6
JAPONYA 3
PANAMA 2
ARJANTİN 1
AVUSTRALYA 1

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