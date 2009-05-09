H1N1'de vaka sayısı 3 bin 440

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), H1N1 virüsünün 29 ülkede 3 bin 440 kişiye bulaştığı ve 48 kişinin ölümüne yol açtığını duyurdu.



DSÖ, dünya genelinde 3 bin 440 vakanın tespit edildiğini, Meksika'da 45, ABD'de 2 ve Kanada'da bir kişinin H1N1 virüsü nedeniyle yaşamını yitirdiğini açıkladı.



Ülkelere göre H1N1 dağılımı



MEKSİKA 1364

ABD 1639

KANADA 242

İSPANYA 88

İNGİLTERE 34

ALMANYA 11

İTALYA 6

FRANSA 12

PORTEKİZ 1

POLONYA 1

İRLANDA 1

HOLLANDA 3

AVUSTURYA 1

DANİMARKA 1

İSVEÇ 1

İSVİÇRE 1

YENİ ZELANDA 5

İSRAİL 7

GÜNEY KORE 3

EL SALVADOR 2

HONG KONG, ÇİN 1

GUATEMALA 1

KOLOMBİYA 1

KOSTA RİKA 1

BREZİLYA 6

JAPONYA 3

PANAMA 2

ARJANTİN 1

AVUSTRALYA 1

