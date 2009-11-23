H1N1'de ölü sayısı 112'ye yükseldi

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Bakanlık açıklamasında 20 kişinin daha hayatını yitirerek, ölü sayısının 112'e ulaştığı, hastanelerde domuz gribi nedeniyle yatan hasta sayısının 300'e ulaştığı ifade edildi.Bu 300 hastanın 59'unu yoğun bakımda bulunduğu, 31 hastanın da saolunum destek cihazına bağlı olduğu ifade edildi.Sağlık Bakanlığı'ndan konuyla ilgili olarak yapılan açıklamanın tam metni şöyle:"Pandemik gripten kaybedilen vatandaşlarımızın sayısı maalesef 112 olmuştur.Halen pandemik grip sebebiyle hastanelerde yatan hasta sayısı 301’dir. Bunların 59’unun takip ve tedavisi yoğun bakımlarda sürdürülmektedir. 31 hasta solunum destek cihazına bağlı olarak takip edilmektedir.Hayatını kaybedenlerden 63 kişide pandemik grip açısından risk taşıyan altta yatan kronik hastalık, 2 kişide gebelik olduğu tespit edilmiştir.Ölümlerin görüldüğü illerimiz ve ölüm sayıları şu şekildedir:Hastalıktan korunmanın bilinen en etkili yolu aşı olmaktır. Halen sağlık kuruluşlarında kronik hastalığı bulunan ve beş yaşından küçük olan vatandaşlarımızın aşılanmalarına devam edilmektedir. Diğer gruplarla ilgili aşı takvimi Pandemi Bilim Kurulu tarafından değerlendirilmektedir. Bu değerlendirmenin sonucu en kısa sürede kamuoyumuzla paylaşılacaktır. Aşı olan vatandaşlarımızın, aşının koruyucu etkisi 10–14 gün sonra ortaya çıktığından kişisel korunma önlemlerini devam ettirmeleri önemlidir.Kişisel hijyen kurallarına riayet etmek ve elleri sık sık su ve sabunla yıkamak, hastalığın bulaşma ihtimalini azaltan uygulamalardır. Hasta olan kişilerin işe ve okula gitmemeleri, evlerinde istirahat etmeleri, diğerleriyle yakın temas içinde olmamaları gereklidir.Hasta olan kişiler solunum güçlüğü, bilinç bulanıklığı, genel durumda kötüleşme, ciddi ve sürekli kusma, ateş düşürücülere rağmen 3 günden fazla süren ateş gibi belirtilerin ortaya çıkması halinde gecikmeksizin bir sağlık kuruluşuna başvurmalıdırlar."