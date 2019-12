H1N1 ölümler Avrupa'da yüzde 85 arttı

T24 - H1N1 olarak bilinen domuz gribi, dünya genelinde bugüne kadar 8 bine yakın kişinin ölümüne yol açarken, Avrupa'daki ölümlerde bir hafta içerisinde yüzde 85 artış yaşandı. Virüsün birçok ülkede mutasyon geçirmesi ise endişeleri artırdı.



Dünya Sağlık Örgütü'nün (WHO) yayımladığı son bilançoya göre, H1N1 domuz gribi virüsünden dolayı ortaya çıktığı nisan-mayıstan bu yana dünya genelinde en az 7 bin 826 kişi hayatını kaybetti.



Bu da son bir hafta içerisinde bin dolayında fazla ölüm yaşandığını gösteriyor.



Avrupa'da ise son bir hafta içerisinde 300 ölüm yaşanırken toplam ölü sayısı en az 650'ye ulaştı. Bu da bir hafta içinde Avrupa'daki ölümlerin yüzde 85 arttığına işaret ediyor.



WHO, pandemik virüsün Avrupa'da artan bir şekilde yayıldığı ve bulaştığını belirterek, son haftalara kadar yüksek düzeyde bir grip aktivitesi tespit edilmeyen ülkelerde de şimdi hızlı bir şekilde arttığını kaydetti.



WHO, “İsveç, Norveç, Moldova ve İtalya'da çok güçlü bir aktivite tespit edildi" derken, hastalığın Belçika, Bulgaristan, Beyaz Rusya, İrlanda, Lüksemburg, Norveç, Sırbistan, Ukrayna ve İzlanda'da uç yaptığı bildirdi.



Dünya Sağlık örgütü açıklamasında, “Avrupa'da A tipi virüslerin yüzde 99'undan fazlası 2009 H1N1 pandemik virüsleriydi" denildi.



Virüs mutasyona uğradı



Kısa bir süre önce Norveç'te tespit edilen ve şimdi de Fransa'da iki kişinin ölümüne yol açan mutasyona uğramış H1N1 virüsü endişeleri artırdı.



Fransız Sağlık Gözetim Enstitüsü InVS, virüsün mutasyon geçirmesinin virüsün alt solunum yollarına ulaşma ve özellikle de akciğer tabakasına ulaşma kapasitesini artırabileceği uyarısında bulundu.



Virüsün mutasyon geçirmesinin hastalığa karşı en çok kullanılan Tamiflu ilacına karşı direnci artırdığı belirtilirken, InVS'ye göre mevcut aşıların etkisi halen zan altında bulunmuyor.



Amerika kıtası virüsten en fazla etkilenen bölge olarak kalmaya devam ediyor. Bu kıtadaki toplam ölü sayısı 5 bin 360'a yükseldi. WHO'nun bir önceki bilançosunda 206 ülke ve toprakta 6 bin 750 dolayında kişinin domuz gribinden dolayı öldüğü belirtilmişti.



WHO, hastalığın yayılma aktivitesinin Kuzey Amerika, Karayip Adaları ile sınırlı düzeydeki Avrupa ülkelerinde zirve yaptığı yönünde işaretler geldiğini söyledi.



ABD ve Kanada'da salgının çok aktif ve coğrafik olarak geniş bir şekilde kalmaya devam ettiğini ifade eden WHO, virüsün ABD'nin tüm bölgelerinde zirve yaptığını kaydetti.



Fransızlar aşıya akın etti



Son haftalarda aşı olup olmama konusunda kararsızlık geçiren Fransızların havaların soğuması ve hastalık riskinin artması üzerine aşı merkezlerine ulaşarak uzun kuyruklar oluşturduğu belirlendi.