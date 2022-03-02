HaberTürk yazarı Karaca: Mutabakat metninin sağlamlığı konusunda herkes hemfikir ama seçim kazanmak için daha fazlası gerekiyor

HaberTürk yazarı Nihal Bengisu Karaca, 6 muhalefet liderinin imzaladığı ve kamuoyu ile paylaştığı Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem Mutabakat Metni'ne ilişkin olarak, "Mutabakat metnini bir cümle ile özetle deseler, şeffaf ve hesap verebilen bir yönetim, yargısı bağımsızlaşmış bir hukuk devleti; açık, dürüst ve temiz siyasetin nihayet makbul sayılacağı çoğulcu bir demokrasinin kurucu metni derdim" dedi.

Karaca, "Bu metnin altına imza atacak kişi çoktur. Ancak 'Evet, tamam, bitti bu iş' diyecek aklı başında tek bir muhalif de yoktur" dedi.

"Keşke ilkelerin prensiplerin ve mükemmel hedeflerin, şahıslardan ‘liderlerden’ daha önemli sayıldığı bir ülke olsaydık ya da öyle bir vasatta olsaydık" diyen Karaca, şöyle devam etti:

"Ama cumhurbaşkanlığı hükümet modeli tam olarak Recep Tayyip Erdoğan gibi ‘güç’ ile özdeşleşmiş bir liderin şahsına uygun bir model olarak teberrüz etti ve bu onun karşısına çıkacak blokun nasıl bir mahiyet ve tarz-ı siyasetle rekabet edeceğini, o blokun hangi liderle temsil edileceğini çok daha önemli hale getiriyor.

Üstelik bölge olarak da bitmeyen alt üst oluşlar evresindeyiz. Dış politika Cumhur İttifakı'nın en iddialı olduğu alan. Millet iç siyaset açısından ne kadar söverse sövsün, dış politikadaki hamleleri, milli savunma konusundaki atılımları çok yüksek oranlarda destekliyor.

Günlerdir, ‘Bayraktar’ konuşuluyor mesela. Türkiye yapımı Siha, Ukrayna’nın direniş destanının parçası oldu. Popülerlik listesinde Zelenskiy’den sonraki sıraya yerleşti.

Komşu ülke Rusya’nın bir başka komşusu Ukrayna’ya saldırdığı böyle bir düzlemde muhalefet blokunun ya da Millet İttifakı'nın nasıl bir dış politika ufku olduğu da artık ekonomi programı kadar önemli. Çünkü mesele ‘güvenlik’ olduğunda insanlar ekonomik kaygılarını bile bastırmaya teşne hale geliyor.

'Nasıl bir güçlendirilmiş parlementer sistem?' sorusuna altı partinin aylar süren bir çalışma sonucunda 42 sayfalık dört başı mâmur bir metinle cevap vermiş olması çok değerli.

Ancak seçim kazandırmak için daha fazlasının gerektiği de ortada.

Ekonomi programı ve dış politika vizyonunu içeren metinlerin hız kesmeden gelmesi milletin gözünde bütünlüklü bir resmin canlanması bakımından önem arzediyor. İttifaka verilecek oyun sağlamasını yapacak olan da o resim."

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