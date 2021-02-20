'H5N8' virüsünün insana bulaştığı ilk kez doğrulandı: Rusya'da 7 kişi kuş gribine yakalandı

Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketiciyi Koruma Kurumu (Rospotrebnadzor) Başkanı Anna Popova, ülkenin güneyindeki bir kümes hayvanı çiftliğinde çalışan 7 kişide kuş gribi A H5N8 rastlandığını söyledi. Bu vakalar, H5N8 kuş gribinin insanda görülmesi bakımından ilk teşkil ediyor.

Sputnik Türkçe'nin aktardığı habere göre; Rossiya 24 televizyonunda konuşan Popova, “Vektor Bilim Merkezi’nden bilim insanlarının gerçekleştirdiği önemli bir bilimsel keşiften bahsetmek istiyorum. Laboratuvarda ilk kez kuş gribi A H5N8 virüsünün insana bulaştığı doğrulandı” dedi.

Popova’ya göre, bilim insanları Rusya’nın güneyindeki kümes hayvanı çiftliğinde çalışan 7 kişide kuş gribine ilişkin genetik materyal tespit etti. Söz konusu fabrikadaki hayvanlar arasında hastalığın olduğu Aralık 2020’de saptandı. Popova, “Bahsettiğim 7 kişi kendilerini iyi hissediyor, klinik süreçleri çok hafif geçti” dedi.

Bu şimdiye kadar hayvandan insana geçen ilk H5N8 kuş gribi vakaları oldu, ancak hastalığın insandan insana geçmesi durumuna henüz rastlanmadı. Popova, “Virüs henüz insandan insana bulaşacak bir özellik kazanmadan bu değişikliklerin tespit edilmesi, hepimize, tüm dünyayı olası değişikliklere hazırlıklı olmak ve bunlara zamanında, gerektiği şekilde karşılık vermek adına hazırlanma vakti sunuyor” dedi.

Anna Popova görülen vakalardan sonra Dünya Sağlık Örgütü'ne bilgi aktarıldığını ifade ederek, “Dünyanın insanlarda görülen ilk influenza A vakası (H5N8) ile ilgili veriler Dünya Sağlık Örgütü’ne gönderildi. Bu sonuçlar birkaç gün içerisinde test sonuçlarından emin olunmasıyla birlikte hemen gönderildi” dedi.