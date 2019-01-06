Gwyneth Paltrow'dan yıllar sonra Brad Pitt yorumu

90’lı yıllarda Brad Pitt’le aşk yaşayan ünlü aktris Gwyneth Paltrow, eski bir makaleden yola çıkarak eski sevgilisi hakkında dikkat çeken bir yorumda bulundu.

Bugünlerde altı çocuğunun annesi Angelina Jolie ile boşanma aşamasında olan Brad Pitt, Jolie öncesinde de Hollywood’un en ünlü kadınlarıyla birlikteydi. Onlardan biri ünlü oyuncu Gwyneth Paltrow’du.

Paltrow, 2006 yılında Daily Express gazetesinde yayımlanan bir haberin Instagram’da yıllar sonra bir blogger tarafından tekrar paylaşıldığını görünce yorum yapmaktan kendini alamadı.

Haberde Brad Pitt, birlikte olduğu kadınlar Angelina Jolie, Jennifer Aniston ve Gwyneth Paltrow ile yan yana görülüyor. Haber, “Kız arkadaşına benzemeyi seven adam” başlığını taşıyor. Fotoğraflarda, Pitt ile o dönemde birlikte olduğu kişi benzer pozlar vermiş.

Bu haber üzerine Paltrow, “Ya da biz ona benzemeyi seviyoruz, hadi yüzleşelim” şeklinde bir yorum yazdı.

46 yaşındaki Paltrow ile 55 yaşındaki Pitt, 1994 yılında çekilen Se7en filminin setinde tanıştı ve 1996 yılında nişanlandı. O dönemde Paltrow 24 yaşındaydı. Paltrow, henüz evliliğe hazır olmadığı gerekçesiyle 1997 yılında nişanı attı.

Ünlü aktris, 1997 ile 2000 yılları arasında Ben Affleck ile flört ederken Brad Pitt, Jennifer Aniston ile ilişkiye başladı ve 2000 yılında evlendi.

Pitt ile Aniston’un evliliği 2005 yılında bitti. Paltrow da Affleck’ten ayrılıp Coldplay solisti Chris Martin ile ilişki yaşamaya başladı.

Çift, 2003’te evlendi ve bu evlilikten şimdi biri 14, diğer 12 yaşında olan iki çocukları oldu.

Paltrow ile Martin 10 yıllık evliliğin ardından 2014’te ayrıldı. Paltrow, aynı yıl şimdiki eşi, film ve TV yapımcısı Brad Falchuk ile birlikteliğe başladı.

Brad Pitt de ikinci eşi Angelina Jolie ile 2016’dan bu yana boşanma aşamasında. Çiftin arasında, altı çocuğun velayet çekişmesi de sürüyor.