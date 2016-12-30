Gwyneth Paltrow: Olgun ve seksi hissediyorum

ABD’li oyuncu Gwyneth Paltrow, 30’uncu kez verilen Elle Style Awards töreninde 'ikon' ödülüne layık görüldü. Bu vesileyle Elle dergisine röportaj veren Paltrow, 44 yaşında olmanın neler hissettirdiğini anlattı.

Paltrow, “Elbette kırışıklıklarım ve beyaz saçlarım var, ama onları gerçekten seviyorum” dedi. Olgun bir kadın olmanın kendisini seksi hissettirdiğinden bahseden Paltrow, “Yılları yüzümden silmek ya da zamanda geriye gitmek istemem” ifadesini kullandı.

“40’larıma gelmeden önce çok sıkılmıştım"

“44 yaşında olmaktan mutluyum” diyen ünlü oyuncu, “40’larıma gelmeden önce çok sıkılmıştım. 38 ve 39 yaşımda, ‘Aman Tanrım ne olacak’ diye düşünür dururdum. Ama şu an daha rahat ve sakinim. Başka insanların benim veya hayatım hakkında söyledikleri umrumda değil” dedi.

"40 ve sonraki yaşlar bir hediye"

Paltrow, “Her şekilde yaşlanıyorum. Bence 40 ve sonraki yaşları görmek bir hediye. Her zaman söylediğim şey, bu kadın bu yaşa geldiğinde, bir yazılım programı gibi aniden kendini güncelliyor. Bu da daha açık ve rahat hissetmesini sağlıyor” şeklinde konuştu.

“Olgun bir kadın olmak bana kendimi seksi hissettiriyor"

“Elbette kırışıklıklarım ve beyazlarım var ama onları gerçekten seviyorum” diyen Paltrow, “Olgun bir kadın olmak bana kendimi seksi hissettiriyor. Yılları yüzümden silmek ya da zamanda geriye gitmek istemezdim” dedi.

“En değerli mücevherim çocuklar”

“En değerli mücevherim çocuklar” diyen Paltrow, “Onlar her şeyim, sabahları uyanma sebebim. Anne olmak hayatımda yaptığım en önemli şeylerden biri ve bu sayede kalbim dolu. Annelik inanılmaz bir şey” ifadesini kullandı.