Güzin Abla'dan tecavüze uğrayan kadına: Sana ders olsun!

Hürriyet gazetesinden Feyza Algan, kendisine gelen sorulara verdiği yanıtlar ile bilinen 'Güzin Abla' köşesinde tecavüze uğradığını anlatan bir kadına, "Bu tür olaylar, genç okurlarıma örnek oluyor, iyi bir ders oluyor. Onlara verebileceğim öğütlerden çok daha fazla işe yarıyor" yanıtını verdi.

Kadın, Güzin Abla'ya "Üniversitede tanıştığım bir gençle arkadaşlık ediyordum. Bir akşam beni arkadaşının evine götürdü. Orada bana içki içirdi ve rızam dışımda benimle beraber oldu. Şimdi ben erkeklere artık nasıl güvenebilirim, söyleyin bana..." sözleriyle bir soru yöneltti.

Algan verdiği yanıtın bir bölümünde şunları kaydetti:

"Bunları benimle paylaştığın için teşekkür ederim sana. Çünkü işte bu tür olaylar, genç okurlarıma örnek oluyor, iyi bir ders oluyor. Onlara verebileceğim öğütlerden çok daha fazla işe yarıyor. Her önünüze çıkan erkeğe hemen güvenmeyin, onu çok iyi tanımadan baş başa kalmayın.

-Bu olay sana bir ders olsun. Bundan böyle tatlı sözlere inanmadan önce daha bir temkinli olursun eminim.

Bu demek değil ki, tüm erkeklere karşı inancını kaybedeceksin.

Bakarsın karşına gerçekten iyi biri de çıkar...

Seni sevgiyle sarıp, bu yaşadığın kâbusu sana unutturur. Neden olmasın, dünyada kötüler kadar iyi insanlar da var, bunu unutma."

Algan'ın "Rızam dışında benimle oldu" başlığıyla yayımlanan yazısı için tıklayın