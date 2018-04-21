"Güzin Abla, erkek arkadaşımla evlenecektik ama erteledik, babası önümüzdeki yıl emekli olacakmış..."

Hürriyet gazetesinden Feyza Algan’ın özellikle ikili ilişkiler hakkındaki sorulara verdiği yanıtlar ile bilinen 'Güzin Abla' köşesine gelen bir soru, evliliğin bir babanın emekliliğine bağlı olduğu gerçeğini ortaya çıkardı. 'Güzin Abla'ya gelen soruda, "Hayatımın aşkını buldum. 2 yıldır birlikteyiz. Onu çok seviyorum. Ama evlenmek için biraz beklememiz gerekiyor. Çünkü babası önümüzdeki yıl emekli olacakmış, ondan sonra evlenebilirmişiz" ifadeleri kullanıldı.

"Haşimato" rumuzlu kişinin Güzin Abla'ya sorduğu soru şöyle:

Sevgili Güzin Abla, hayatımın aşkını buldum. 2 yıldır birlikteyiz. Onu çok seviyorum. Ama evlenmek için biraz beklememiz gerekiyor. Çünkü babası önümüzdeki yıl emekli olacakmış, ondan sonra evlenebilirmişiz. Erkek arkadaşım yalnız yaşıyordu, daha sonra ailesinin yanına taşındı. Önceden her gün birlikteydik. Şimdi bu değişti.

Bir de bugüne kadar birçok kez iş değiştirmek zorunda kaldı ve çok yıprandı. Artık kalıcı bir işte çalışması gerekiyor. Ben çok kıskanç biriyim. Ailesinin yanına geçince kıskançlığı daha da abartmaya, üstüne gitmeye başladım. Ama o da ilgi göstermeyi beceremiyor sanki. Beni gerçekten çok sevdiğini biliyorum ama ilgisi yetmiyor.

Hep benimle konuşsun, benimle olsun istiyorum. Evli olsak birbirimizi bu kadar bunaltmayız diye düşünüyorum.

Çok kavga etmeye başladık.Böyle olsun istemiyorum.

Özlediğim için ona kızıyorum. Onsuz bir an duramıyorum.

Kendimi nasıl kontrol altına alabilirim?

Güzin Abla'nın yanıtı şöyle:

Sevgili kızım, bu kıskançlık sorununun ne kadar yıpratıcı olduğunu defalarca söyledim.

Dozunda bir kıskançlık ilişkiyi zinde tutabilir. Ama bu yaptığın, kısa sürede sevdiğin adamı kaybetmene yol açar. Zaten o da ilk belirtilerini vermeye başlamış bana göre.

Erkek arkadaşının, ailesinin evine yerleşmesi çok daha hayırlı değil mi? Tek yaşarken daha özgür davranabilirdi.

Oysa sen bunu bile problem yapıyorsun.

Evlenince ne değişecek senin için, merak ediyorum. Böyle kıskanç bir yapıdaysan, yine aynı şeyleri tekrar edeceksin.

Mesela eşin eve biraz geç gelse, kavga çıkaracaksın.

Bu senin kendine olan güvensizliğinin bir belirtisi.

Önce kendine sonra da sevdiğin adama güven duymalısın. Yoksa evliliğiniz sandığın gibi güzel gitmeyecektir.