Güzide Duran ölümden döndü

T24- Beykoz'da manken Güzide Duran'ın kullandığı cip yoldan çıkarak karşı şeride geçen otomobille çarpıştı.













Kazanın ardından takla atarak devrilen cipi kullanan Güzide Duran ile iki yaşındaki kızı,eşini ilk evliliğinden olan oğlu ve bir başka çocuk ile otomobil sürücüsü yaralandı. Yaralıların hayatı tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaza saat 16.00 sıralarında Beykoz Kavacık'ta meydana geldi. Ünlü manken Güzide Duran, Beykoz Konakları'ndaki evine gitmek için beraberinde bulunan 2 yaşındaki kızı Selin Aksoy, eşinin ilk evliliğinden olan 13 yaşındaki oğlu Kaan Aksoy ve 13 yaşındaki Can Bergüz ile 34 GN 6715 plakalı Range Rover marka cipiyle yola çıktı. Kavacık'tan Riva Yolu'na doğru ilerleyen Güzide Duran'ın önüne karşı şeritten gelen Mehmet Keskin'in kullandığı 34 YB 149 plakalı Tofaş marka otomobil aniden çıktı. Karşı şeritten gelen otomobile çarpan Güzide Duran'ın kullandığı cip kontrolden çıkarak takla attı. Üç takla attıktan sonra tavan üzeri düşerek ters dönen cipte bulunan Duran ve üç çocuğun yardımına yoldan geçen sürücüler yetişti.

Cipten çıkarılan Duran ve 2 yaşındaki kızı Selin ile eşinin ilk evliliğinden olan oğlu Kaan Aksoy ve Can Bergüz, Kavacık'ta bulunan Özel Medistate Hastanesi'ne, kazaya neden olduğu iddia edilen otomobil sürücüsü Mehmet Keskin ise Paşabahçe Devlet Hastanesine kaldırıldı. Güzide duran ve üç çocuğun hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Kaza sırasında Duran'ın 2 yaşındaki kızının çocuk koltuğunda olduğu ve emniyet kemerinin takılı olduğu öğrenildi.