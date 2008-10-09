Güzelliklerini kuş pisliğine borçlular

Hayalinizdeki cilt için doğru ürünü seçin





Cildinizi günde iki kere temizlemelisiniz



Japonya’ya bir ziyaretinde kadınların ciltlerinin pürüzsüzlüğüne hayran kalan Beckham, Uzakdoğu’da kadınların sıkça kullandığı ve İngiltere’de de Geisha Facials ismiyle satılan kremlerden satın aldı. Daily Mail gazetesinin “Beckham çifti yüz güzelliklerini kuş pisliğine borçlu” yorumuyla alaya aldığı kremlerin, cilt sorunu yaşayan kadınlarda “Beckham kremi” modası yaratacağı tahmin ediliyor.