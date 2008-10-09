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Sağlık

Güzelliklerini kuş pisliğine borçlular

Victoria Beckham, yaşadığı cilt problemine çözümü, içinde bir kuşun dışkısı da bulunan kremi kullanmakta buldu.

09 Ekim 2008 03:00

Ünlü futbolcu David Beckham’ın şarkıcı ve eski model eşi Victoria Beckham, uzun süredir yüzünde yaşadığı cilt problemine çözümü, içinde bir kuşun dışkısı da bulunan ilginç bir karışımla hazırlanan kremi kullanmakta buldu.

Hayalinizdeki cilt için doğru ürünü seçin

Cildinizi günde iki kere temizlemelisiniz

Japonya’ya bir ziyaretinde kadınların ciltlerinin pürüzsüzlüğüne hayran kalan Beckham, Uzakdoğu’da kadınların sıkça kullandığı ve İngiltere’de de Geisha Facials ismiyle satılan kremlerden satın aldı. Daily Mail gazetesinin “Beckham çifti yüz güzelliklerini kuş pisliğine borçlu” yorumuyla alaya aldığı kremlerin, cilt sorunu yaşayan kadınlarda “Beckham kremi” modası yaratacağı tahmin ediliyor.

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