Güzelliklerini kuş pisliğine borçlular

Ünlü futbolcu David Beckham’ın şarkıcı ve eski model eşi Victoria Beckham, uzun süredir yüzünde yaşadığı cilt problemine çözümü, içinde bir kuşun dışkısı da bulunan ilginç bir karışımla hazırlanan kremi kullanmakta buldu.
Hayalinizdeki cilt için doğru ürünü seçin
Cildinizi günde iki kere temizlemelisiniz
Japonya’ya bir ziyaretinde kadınların ciltlerinin pürüzsüzlüğüne hayran kalan Beckham, Uzakdoğu’da kadınların sıkça kullandığı ve İngiltere’de de Geisha Facials ismiyle satılan kremlerden satın aldı. Daily Mail gazetesinin “Beckham çifti yüz güzelliklerini kuş pisliğine borçlu” yorumuyla alaya aldığı kremlerin, cilt sorunu yaşayan kadınlarda “Beckham kremi” modası yaratacağı tahmin ediliyor.