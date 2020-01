Güzellik yarışmasına katılanları 'korumak' için sahile paravan çekildi

Miss Exclusive Of The World Uluslararası Güzellik Yarışması'na katılan yarışmacıların, kaldıkları otelin sahilinden görülmemesi için sahile paravan çekildi.

13 Eylül’de Aliağ’da yapılacak finalle bitecek olan yarışmaya 40 ülkeden katılan yarışmacıların sahilden görülmemesi için çekilen paravana halk tepki gösterdi. Emniyete ve zabıtaya durumu şikayet eden bir vatandaş ‘yetkililerin duruma duyarsız kaldığını’ söyledi

DHA’da yer alan habere göre, bu yıl 5'inci kez düzenlenen Miss Exclusive Of The World Uluslararası Güzellik Yarışması'nın 13 Eylül'de Aliağa'da gerçekleştirilecek finalinde, 40 ülke güzeli Aliağa Etap Altınel Oteli'nde kampa girdi. Ancak güzellerin dışarıdan görünmemesi için, otelin önündeki plajın her iki tarafına boydan boya yerleştirilen paravanlar vatandaşın yürüyüş yolunu kapattığı gibi denize girilmesine de engel oldu. Otelin bulunduğu sahil şeridi ve kumsalın yüksek paravanlarla kuşatılmasına tepki gösteren tatilciler, Kıyı Kanunu'na aykırı davranıldığını ileri sürdü.

Sahil şeridini ikiye bölen paravanlar bisiklet kullanan vatandaşları da zor durumda bıraktı. Yolu kullanamayan bisikletliler, ellerinde bisikletlerle merdiveni tırmanıp İzmir Çanakkale karayoluna çıkmak zorunda kaldı. Otel görevlileri, yaya geçidi ve kumsalı kaplayan paravanların güvenlik nedeniyle yapıldığını söyledi. Yasalara aykırı uygulamayı önce zabıtaya sonra polise bildiren vatandaşlar, çözüm için hiçbir çalışmanın yapılmadığını ve paravanların aynı şekilde kaldığını belirtti.

Her gün geçtiği yolda paravanlarla karşılaşınca şaşkınlığa uğradığını belirten Aliağalı Muammer Paleciç, durumu hem zabıta hem de polise bildirdiğini söyleyerek şöyle dedi:

“Zabıta ve emniyete oradan geçmek istediğimi ancak geçemediğimi söyledim. Ama maalesef duyarsız kaldılar. Motorla gelenler geçemeden geri döndü. Bisiklet sürmek isteyen vatandaşlar tenteden dolayı geçemeyince bisikletlerini eline alıp merdivenlerden çıkartmak zorunda kaldı. Görevliler, amacın güzellerin emniyetini sağlamak olduğunu söylemişler. Olayı bilmeyenler ise, otelin sahili harem- selamlık şeklinde çevirdiğini sanıyor."