'Güzellik uykusu'nun bilimsel açıklaması var mı?

Uyku düzeni ile bireylere etkisini araştıran bilim insanları 'güzellik uykusu' kavramının bilimsel açıklaması olabileceğini söylüyor.

Araştırmacılara göre, daha az uyuyanlar 'daha az çekici görünüyor' .

Royal Society (Kraliyet Topluluğu) dergisinde yayımlanan araştırmada, "Birkaç gece üst üste az uyuyan kişi daha yorgun ve daha kötü görünüyor, bu da çekiciliğini ve sağlığını etkiliyor" dendi.

Az uyku nedeniyle gözaltı çevresinde morluk oluşan ve göz kapakları şişen kişilerin de sosyalleşmeye yanaşmadıkları belirtildi.

Araştırma için yapılan deneye kadın-erkek karışık 25 üniversite öğrencisi katıldı. Gönüllülere, gece uyku düzenlerini ölçmeleri için bir kit verildi.

Gönüllülerden iki gün üst üste uykularını almaları söylendi. Bir hafta sonra da uyku saatlerini azaltıp iki gece üst üste yalnızca 4 saat uyumaları istendi.

Araştırmacılar, gönüllülerin uykularını aldıktan sonra ve uykusuz kaldıktan sonra makyajsız fotoğraflarını çekti.

İsveç'in başkenti Stockholm'de yaşayan 122 yabancıya fotoğraflar gösterildi ve gönüllüleri çekicilik, sağlık, uyku mahmurluğu, güvenilirlik açısından değerlendirmeleri istendi. Katılımcılara "Bu fotoğraftaki kişiyle sosyalleşmek ister misin?" diye soruldu.

Fotoğraftakileri hiç tanımayan bu katılımcılar, yorgun, uyku mahmuru olan gönüllülere düşük puanlar verdi.

Katılımcılar ayrıca, sağlıksız göründüklerini söyledikleri yorgun, uykusuz öğrencilerle sosyalleşmeye yanaşmayacaklarını kaydetti.

Karolinska Enstitüsü'nde görevli araştırmacılar, sağlıksız yorgun görünenlerin 'hasta olabileceği' algısı yarattıklarını ve 'enerjik, fit, sağlıklı' görünenlere kıyasla kendileriyle sosyalleşmek isteyenlerin az olduğunu ifade etti.

Araştırmayı yürüten Dr. Tina Sundelin, "Bu bulgularla insanları endişelendirmek veya uykularını kaçırmak istemem. Birçok kişi ara ara yaşanan uykusuzlukla baş edebilir" dedi.

Liverpool Üniversitesi psikoloji uzmanı ve İngiltere Psikoloji Topluluğu üyesi Dr Gayle Brewer, "Çekicilik değerlendirmesi çoğu zaman bilinçsizdir, ama hepimiz yaparız, bir kişinin yorgun veya sağlıksız olduğu kanısına varmak için küçük ayrıntılara takılabiliriz" diyor ve ekliyor:

"Partnerlerimizin çekici ve enerjik olmalarını isteriz. Bu araştırma bize uykunun ne kadar önemli olduğunu hatırlatıyor."