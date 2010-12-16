T24 LogoT24 Logo
Sağlık

Güzellik uykusu gerçek çıktı

Güzellik uykusu kavramını bilimsel temellere oturtmak üzere yapılan çalışma, bu inanışı bir mit olmaktan çıkarıyor.

16 Aralık 2010 02:00

T24 - Güzellik uykusu kavramını bilimsel temellere oturtmak üzere yapılan çalışma, bu inanışı bir mit olmaktan çıkarıyor.



Karolinska Enstitüsü Klinik Sinirbilimleri Bölümü’nden Doç. Dr. John Axelsson, güzellik uykusunun bilinen bir kavram olmasına rağmen bilimsel destekten yoksun olduğunu düşünerek, uyku ile çekicilik ve sağlık arasındaki ilişkiyi araştırmak üzere kolları sıvamış.

Ntv'de yer alan habere göre, yaşları 18 ile 31 arasında değişen 23 katılımcı üzerinde yürütülen araştırmada, deneklerin sekiz saatlik normal bir uyku ile uykusuz geçen 31 saatin sonrasındaki hallerinin fotoğrafları çekilmiş. Deneye sigara kullananlar alınmamış ve deney süresince alkol tüketimi yasaklanmış.

Fotoğraf çekimi iyi aydınlatılmış bir odada yapılırken, kişilerin fotoğraf makinesine olan uzaklıkları sabit tutulmuş. Herhangi bir makyaj yapılmasına izin verilmezken, uzun saçlar arkadan toplanarak benzer traş ve temizlik işlemlerinden geçirilmişler. Çekimler sırasında deneklerin rahatlamaları ve olabildiğince doğal bir yüz ifadesi takınmaları istenmiş.



Sonraki aşamada 65 gözlemci fotoğrafları puanlayarak değerlendirmiş. Puanlar, fotoğraftaki kişinin yorgun, sağlıklı ve çekici olup olmaması üzerine verilmiş. Gözlemciler uykusuz gecenin ardından çekilen fotoğraflardaki kişileri daha az sağlıklı, yorgun ve daha az çekici bulmuşlar.


ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Kayseri'de yolcu otobüsü devrildi 23 yaralı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kulis: Erdoğan 'asla' demişti; MHP'nin af paketi için formül aranıyor...

Erdoğan'dan İmamoğlu'na Kanal İstanbul tehdidi...

2020 için asgari ücret net 2 bin 324,7 TL olarak...

Türk-İş temsilcisi asgari ücretin açıklandığı toplantıyı terk etti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24