Güzellik uykusu gerçek çıktı

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Karolinska Enstitüsü Klinik Sinirbilimleri Bölümü’nden Doç. Dr. John Axelsson, güzellik uykusunun bilinen bir kavram olmasına rağmen bilimsel destekten yoksun olduğunu düşünerek, uyku ile çekicilik ve sağlık arasındaki ilişkiyi araştırmak üzere kolları sıvamış.Ntv'de yer alan habere göre, yaşları 18 ile 31 arasında değişen 23 katılımcı üzerinde yürütülen araştırmada, deneklerin sekiz saatlik normal bir uyku ile uykusuz geçen 31 saatin sonrasındaki hallerinin fotoğrafları çekilmiş. Deneye sigara kullananlar alınmamış ve deney süresince alkol tüketimi yasaklanmış.Fotoğraf çekimi iyi aydınlatılmış bir odada yapılırken, kişilerin fotoğraf makinesine olan uzaklıkları sabit tutulmuş. Herhangi bir makyaj yapılmasına izin verilmezken, uzun saçlar arkadan toplanarak benzer traş ve temizlik işlemlerinden geçirilmişler. Çekimler sırasında deneklerin rahatlamaları ve olabildiğince doğal bir yüz ifadesi takınmaları istenmiş.Sonraki aşamada 65 gözlemci fotoğrafları puanlayarak değerlendirmiş. Puanlar, fotoğraftaki kişinin yorgun, sağlıklı ve çekici olup olmaması üzerine verilmiş. Gözlemciler uykusuz gecenin ardından çekilen fotoğraflardaki kişileri daha az sağlıklı, yorgun ve daha az çekici bulmuşlar.