-GÜZELLİK SALONUNDA AKAPUNKTUR YAPILAMAYACAK ANKARA (A.A) - 25.07.2010 - Güzellik ve masaj salonlarında Tıp Fakültesi mezunu olan biri çalışsa bile mezoterapi, akupunktur, lipoelektro gibi her türlü invazif girişimler ile tabip yetkisinde olan tıbbi işlemler yapılamayacak, deri veya deri altına enjeksiyonla müdahalede bulunamayacak. İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelikte yapılan ve Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe giren değişikliğe göre, güzellik ve masaj salonlarının zemini düz, pürüzsüz, dezenfeksiyona uygun ve kolayca temizlenebilir özellikte döşenecek. Birim ve bölümler, faaliyet alanlarının özelliğine göre beton, alçıpan, suntalama ve benzeri malzemelerle yapılmış bölmelerle birbirinden ayrılacak, tüm birimlerde havalandırma ve aydınlatma yeterli olacak şekilde sağlanacak. Giriş ve salon dahil bütün duvarları yağlı boya veya benzeri maddelerle boyanmış veya kaplanmış olacak. Güzellik salonlarında işlemlerin gerçekleştirileceği cilt (yüz ve boyun) bakım, epilasyon/depilasyon, vücut bakım, el ve ayak bakım, bronzlaştırma ile makyaj biriminden en az birinin bulunması zorunlu olmakla birlikte, isteğe bağlı olarak kuaför birimi de bulundurulabilecek. Güzellik ve masaj salonlarında yatak konulacak birim 6 metrekareden küçük olmayacak ve birimlerin özelliğine göre mekanlar, müstakil ya da ortak mekan halinde düzenlenecek. Kişilerin kullanımına uygun şekilde döşenmiş, kişinin karşılandığı ve yapılacak uygulama ve işlemlere kadar beklediği, içerisinde sekreterya bölümünün yer aldığı en az 15 metrekare büyüklüğünde bir bekleme salonu, kişilerin kullanım alanlarından izole edilmiş ve atıklar için kapalı bir konteynır veya kabinin bulunduğu bir atık toplama birimi, uygulanacak işlemlerde kullanılan malzemelerin sterilizasyonunu sağlamak için kimyasal dezenfektanlar veya ısılı sterilizatörler veya UV sterilizatörlerin bulunduğu bir sterilizasyon birimi bulunacak. Masaj salonlarında ayrıca kıyafetlerin değiştirilebileceği soyunma odası, masajdan sonra dinlenmek için kullanılmak üzere dinlenme odası da yer alacak. Güzellik salonunda, faaliyet gösterilen süre boyunca, güzellik uzmanı olan, Mesleki Eğitim Kanunu kapsamında ilgili alanda ustalık belgesine veya bu konuda ön lisans veya lisans diplomasına sahip, sorumlu müdür görev yapacak. Masaj salonlarında ise Milli Eğitim Bakanlığı'nın ilgili mevzuatına göre açılmış okullar, kurumlar veya kurslardan 520 saatlik genel masaj eğitimi sonunda alınmış diploma ile birlikte 3308 sayılı Kanun kapsamında ilgili alanda ustalık belgesine veya bu konuda ön lisans veya lisans diplomasına sahip, sorumlu müdür bulunacak. Güzellik ve masaj salonlarında yapılacak işlemlerde, personel 3308 sayılı kanun kapsamında ilgili alanda kalfalık belgesine veya Milli Eğitim Bakanlığı'nın ilgili mevzuatına göre açılmış okullar, kurumlar ya da kurslardan alınmış diploma veya kurs bitirme belgesine, yahut meslek odalarından dalında alınan kalfalık belgesine veyahut yurt dışındaki eğitim kurumlarından alınmış ve ilgili mevzuata göre denkliği kabul edilmiş belgeye sahip olacak. Güzellik salonlarının tanıtıcı reklam, tabela ve basılı belgelerinde güzellik merkezini çağrıştıracak ifadeler kullanılamayacak, açıkça ''güzellik salonu'' ifadesi kullanılacak. Güzellik salonlarının reklam ve diğer tür tanıtım faaliyetlerinde lazer epilasyon, lazer veya IPL ile akne, cilt yenileme, vasküler damar tedavisi, pigmentli lezyon tedavisi yapılır biçiminde tanımlar kullanılamayacak. Solaryum biriminde, bronzlaştırıcı solaryum uygulamaları dışındaki işlemler uygulanamayacak. Cilt bakım birimi ile vücut bakım biriminde gerçekleştirilen işlemlerin gerektirdiği masaj uygulamaları harici, masaj yapılamayacak. Güzellik salonlarında cildin bakımı ve desteklenmesine yönelik yüzeysel olarak yüzde 30'luk oranın üzerinde alfa hidroksi asitler ve türevlerinin kullanımı suretiyle kimyasal ve bitkisel peeling uygulamaları ile cildin bakımı ve desteklenmesine yönelik mekanik peeling uygulamaları yapılamayacak. Masaj salonlarında, tedavi amaçlı masaj teknikleri uygulanamayacak, onsekiz yaş altındakiler çalıştırılamayacak ve bu yaşın altındaki kişilere hizmet verilemeyecek. Salonlarda yetkili kurumlar tarafından üretim izni verilen veya bu kurumlardan alınan izinle ithal edilmiş olan ürünler dışında ürün bulundurulamayacak, kullanılamayacak veya satılamayacak.