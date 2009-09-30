Güzellik salonuna fuhuş baskını

KADIKÖY’de, güzellik salonuna yapılan fuhuş baskınında 4'ü kadın 5 kişi gözaltına alındı.

Acıbadem Caddesi'ndeki bir güzellik salonunda para karşılığı erkeklerle fuhuş yapıldığı ihbarı alan polis, müşteri kılığında bir polis memurunu güzellik salonuna gönderdi. Kasaya 80 lira ücret ödeyen polis memuru masaj yaptırmak için odaya alındı. Yapılan masajın ardından masöz, polise ilişki isteyip istemediğini sordu. Polisten 'evet' yanıtı alan kadın, "100 lira daha ödemeniz gerekiyor" dedi.

Seri numaraları alınmış parayı kadına veren polis memuru daha sonra kimliğini açıkladı. Dışarda bekleyen ekipler içerideki memurun haber vermesiyle salona baskın yaptı.



Baskında, işletme sahibi B.C. fuhuş yeri temin ettiği için, G.K. fuhuş yapmaktan gözaltına alındı. Salonda bulunan A.T., S.Ş. ve çalışan H.B. ise ifadeleri alınmak üzere Acıbadem Polis Merkezi’ne götürüldü.

