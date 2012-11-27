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Yaşam

Güzellik kraliçesi çatışmada hayatını kaybetti!

Şubat ayında Sinaloa eyaleti güzellik kraliçesi seçilen Maria Susana Flores Gamez yaşamını yitirdi

27 Kasım 2012 11:49

Meksika’da bu yıl güzellik kraliçesi seçilen bir kadın, askerler ile uyuşturucu çeteleri arasında çıkan çatışmada hayatını kaybetti. Kraliçeninin cesedinin yanında bir tüfek bulunduğu öğrenildi.


Meksika’da bu yıl güzellik kraliçesi seçilen bir kadın, askerler ile uyuşturucu çeteleri arasında çıkan çatışmada hayatını kaybetti. Kraliçeninin cesedinin yanında bir tüfek bulunduğu öğrenildi.

Sinaloa eyaletinde uyuşturucu çetelerine operasyon düzenlendi. Askerler ile uyuşturucu çeteleri arasında yaklaşık bir saat çatışma yaşandı.

Çatışmada eyaletin 2012 güzellik kraliçesi Maria Susana Flores Gamez, hayatını kaybetti. Gamez’in yanında bir tüfek bulunduğu öğrenildi.

Savcı Marco Antonio Higuera, kraliçenin herhangi bir çeteyle bağının olup olmadığını veya tüfeği kullanıp kullanmadığını henüz bilmediklerini söyledi.

Şubat ayında Sinaloa eyaleti güzellik kraliçesi seçilen Maria Susana Flores Gamez'in cenazesi ailesine teslim edildi.

2008'de de başka bir güzellik kraliçesi uyuşturucu ve silah kaçakçılığı şüphesiyle gözaltına alınmış, ancak sonrasında serbest bırakılmıştı.

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