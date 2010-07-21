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Yaşam

Güzellik kraliçesi balkondan düştü

Muğla'nın Bodrum İlçesi Yalıkavak Beldesi'nde, kaldığı tatil köyünde gece üçüncü kattaki balkondan düştüğü ileri sürülen 2003 yıl

21 Temmuz 2010 03:00

T24- Muğla'nın Bodrum İlçesi Yalıkavak Beldesi'nde, kaldığı tatil köyünde gece üçüncü kattaki balkondan düştüğü ileri sürülen 2003 yılı Miss Model Of The World kraliçesi Aslı Baş yaşamını yitirdi.


Bir süredir birlikte yaşadığı ileri sürülen turizmci Ahmet Bayer'in sahibi olduğu Bodrum'un Yalıkavak Beldesi Clup Flipper Tatil Köyü'nde kalan 32 yaşındaki Aslı Baş, bugün saat 03.00 sıralarında, üçüncü kattaki odasının balkonundan düştü. Yaklaşık 7 metre yükseklikten kayarak taşıyla kaplı bahçeye düşen manken Baş, ağır yaralandı. Otel görevlilerinin çağırdığı ambulansla Universal Hospital Bodrum'a kaldırılan Aslı Baş, yaşamını kaybetti.  


Beyin travması sonucu öldüğü belirlenen Aslı Baş'ın, kaldığı odanın balkonunda içki içip, manzara seyrederken dengesini kaybedip düştüğü ileri sürüldü. Jandarma olayla ilgili turizmci Ahmet Bayer ile dört otel görevlisinin ifadelerine başvururken, genç kadının cesedinin otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu'na gönderileceği belirtildi.


Antalya'da 2003 yapılan yapılan 16'ncı Miss Model Of The World yarışmasında kraliçe seçilen Aslı Baş'ın kaç promil alkollü olduğu konusunda açıklama yapılmadı.  


Turizmci Ahmet Bayer, “Hala şoktayım. Kendisiyle 4- 5 yıl önce tanışmıştık. Tatile geleceğini söyleyince davet etmiştim” dedi.

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