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Güzellik için kaburga kemiğini aldıracak

Yusuf BAŞTUĞ/ADANA, (DHA) - ADANA'da bugüne dek 18 estetik ameliyatı yaptıran Güllü Sel (33), şimdi de belinin inceltilmesi için bıçak altına yatacak

26 Ocak 2018 13:53

Yusuf BAŞTUĞ/ADANA, (DHA) - ADANA\'da bugüne dek 18 estetik ameliyatı yaptıran Güllü Sel (33), şimdi de belinin inceltilmesi için bıçak altına yatacak.
Yaptırdığı estetik ameliyatlarıyla gündeme gelen iş insanı Güllü Sel, güzel görünmek için ameliyatlar geçirdiğini söyledi. Kendisini daha güzel hissetmek istediğini belirten Sel, yaptırdığı popo, göğüs ve bacak gibi estetik operasyonlarının başarılı olduğunu anlattı. İnce bele sahip olmak için ameliyat olacağını kaydeden Güllü Sel, \"Çanakkale\'de Prof. Dr. Emrah Arslan, kaburga kemiği ameliyatı yapacak. Bu, dünyada yaygınlaşan bir uygulama. Ben de bu sayede daha ince ve güzel bir bele sahip olacağım\" diye konuştu.

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