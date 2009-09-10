Güzelliğinizin işte 8 düşmanı

Güzelliğinizin düşmanlarını tanıyın ve güzelliğinizi gölgelemekten kaçının. Bu düşmanları açıklıyor ve etkili çözüm önerilerini sunuyoruz.



Tırnak ve tırnak eti yemek



Neden yapılmamalı: Birçok uzman ve doktor, tırnak etlerini koparmanın, şeytan tırnaklarına ve o bölgede enfeksiyonlara neden olduğunu savunuyor.



Öneri: Tırnak etlerinizi nemlendirerek, yumuşak tutmaya özen gösterin. Böylece onları koparmaya gerek duymayacaksınız. Düzenli olarak nemlendirici ve tırnak eti yağları ile tırnak diplerinize masaj yapın. Banyo yaptıktan sonra yumuşayan tırnak etlerinizi özel spatula yardımıyla geriye doğru itin. Tırnak etlerinizin bakımı için sunduğumuz önerilerin dışında hâlâ bu alışkanlığınızdan vazgeçmiyorsanız, tırnak eti yemeye karşı geliştirilen özel solüsyonlu cilaları mutlaka deneyin.



Makyajı ve yüzü temizlemeden uyumak



Neden yapılmamalı: Özellikle maskaranızı ve göz makyajınızı silmeden uyumanız, uyandığınızda gözlerinizin şişmesine neden olacağı gibi, gözlerinizin enfeksiyon kapmasına da yol açabilir. Uyku sırasında cildin daha fazla nefes aldığı göz önünde bulundurulursa, fondöteninizi, göz altı kapatıcınızı ve allığınızı silmemeniz cildinizin nefes almasını engeller. Tıkanan gözenekler yüzünüzde aknelere ve cildinizde matlığa sebep olur. Makyaj yapmamış olsanız bile cildinizin gün içinde yağlandığını, gözeneklerinizin kir dolduğunu aklınızdan çıkarmamalısınız. Makyaj yapsanız da, yapmasanız da yatmadan önce yüzünüzü temizlememeniz cildinizde büyük sorunlara sebep olacaktır.



Öneri: Acil durumlar için başucunuzda pratik yüz temizleme mendillerinden bulundurun. Sebebiniz ne olursa olsun (ister yorgunluk ister sarhoşluk) kısa sürede yüzünüzü temizleyebileceksiniz.



Saç rengiyle oynamak



Neden yapılmamalı: Saçlarda yapılan renk değişiklikleri bazen sizi güzelleştirebilir ama çok sık tekrarlarsanız saçlarınız yıpranır ve kendinizi sevmediğiniz imajını doğurur. Rachel McAdams gibi birçok ünlü bunu sıkça tekrarlıyor ancak onların bunu, canlandırdıkları karakterler veya kırmızı halıda dikkat çekmek için yaptıklarını unutmamalısınız. Zaten onlar da bu değişimlerin verdiği zararlardan korunmak için birçok özel bakımdan faydalanıyor. Sizin bu hataya düşmeniz, saçlarınızın bakımsız ve çirkin görünmesine neden olabilir.



Öneri: Saçlarınızdan sıkıldınız mı, o zaman radikal değişiklikler yerine, yeni makyaj teknikleriyle görüntünüzde farklı bir hava yaratabilirsiniz. Hem sonucu beğenmezseniz, makyajınızı silmeniz yeterli olacaktır. Saçlarınızın rengini değiştirmek için kararlıysanız, mutlaka uzmanlara başvurun ve en uygun tonları beraber belirleyin.



Çekici sarışın olabilmek için… Saç rengini açtırmak, uygulamadaki ürünlerin saçı yıpratması ve kurutması açısından risklidir. Altı haftada bir, saçınızın rengini bir veya iki ton açtırmak risk taşımaz. Ama ana renginizden uzak tonlarda saçlarınızı açtırmayı düşünüyorsanız, tek uygulamada istediğiniz sarı tonlarına ulaşmak için umutlanmayın. Bakımlarınızı ihmal etmeden, ayda bir uygulamayla hayal ettiğiniz sarı saçlara sahip olabilirsiniz.



Saçınızı koyulturken minimum yıpratın… Saçınızda koyu tonları denemek, doğal pigmentleri bozmadığı sürece saçınıza zarar vermez. İstediğiniz tonun oturması için, normal boyaları dört haftada bir, bitkisel boyaları da üç haftada bir uygulayabilirsiniz.



Saçlardaki renk değişimleri özel bakım ister… Saçlarınızı boyamadan önce yıpranmalarını önlemek için mutlaka derinlemesine bakım sağlayan saç ürünlerini kullanın. Ayrıca iki haftada bir yapacağınız saç maskeleriyle, saçlarınızın doğal ve sağlıklı görüntülerine yeniden kavuşmalarını sağlayabilirsiniz. Saçlarınıza renk katarken sağlığını bozmayın.



Bronzlaşmak uğruna kavrulmayın



Neden yapılmamalı: Güneşin yaydığı Ultraviyole A ışınları (güneşin zararlı ışınları) ciltte erken yaşlanmaya neden olur. Ayrıca bağışıklık sistemi zayıflar ve hastalıklara yenik düşer. Cilt, güneş ışınlarına tepkisini cilde rengini veren melanin üreterek, yani bronzlasarak verir. Ancak bronzluğun yanığa dönüşmesi, ciltte su toplamalarına, lekelere, var olan benlerin zarar görmesine veya yeni benlerin oluşmasına, ciltte yaralar açılmasına ve tüm bunlardan kaynaklanan cilt kanserine neden olabilir.



Öneri: Bronzluğu seviyorsanız, zararlı ışınlara maruz kalmadan kozmetiğin bronz güzellik için yarattığı mucizelerden yani otobronzanlardan faydalanabilirsiniz. Fakat otobronzan kullanırken, nemlendiricilerin aksine, uygulama öncesi cildinizin kuru olmasına dikkat edin. Aksi takdirde istenmeyen lekeler ve renk dalgalanmalarıyla karşılaşabilirsiniz. Renginiz 24 saat içinde oturur. Daha fazla bronzlaşmak isterseniz, uygulamayı istediğiniz rengi elde edene kadar her gün tekrarlayın. Yazın kendini hissettirdiği bu günlerde ısrarla güneş altında bronzlaşmak isteyenlerdenseniz, koruyucu faktörlü güneş kremleriyle sağlıklı bir bronzluk elde edin.



Yüksek ısıyla saçları kurutmak



Neden yapılmamalı: Saç kurutma makinesiyle, maşayla veya saç düzleştiricileriyle (ya da saça şekil veren herhangi bir aparatla) saçları yüksek ısıda şekillendirmek saçın yanmasıyla beraber uçlarının kırılmasına, kurumasına, sönmesine ve matlaşmasına sebep olabilir.



Öneri: Fön makinenizi saçlarınıza çok yakın tutmamak koşuluyla, saçlarınızı orta ısıda kurutun. Saçlarınızı düzleştirmek istiyorsanız saç tutamlarınızın üzerinden makineyle defalarca geçerek onları yıpratmamaya, dalgalar yaratmak istiyorsanız maşayı saçınızda beş dakikadan uzun tutmamaya özen gösterin. Saçlarınızı sadece haftada iki kez fön makinesiyle kurutmaya dikkat edin. Jöle veya köpük kullandığınız zaman saçlarınızın esnekliğini kaybetmemesi için nemlendirici etkili şampuan kullanın. Ayrıca kuruyan saçlarınız için nemlendirici maskelerden faydalanmanızda yarar var.



Gereğinden fazla beyaz dişler



Neden yapılmamalı: Uzmanlara göre, dişlerinizi bakım ürünleri veya özel işlemlerle ne kadar beyazlatırsanız beyazlatın, parlaklığın dışında yapay bir beyazlıktaki dişler görüntünüzü bozar. Dişlerinizin rengi gözlerinizin beyazından ve kendi dişlerinizden daha üst tonlarda beyazlarsa gülümsemeniz parlasa bile doğallığınızı kaybedersiniz. Dişin beyazlamasını sağlayan hidrojen peroksit gereğinden fazla ve sık kullanıldığında dişin minesine zarar verip dişlerinizi hassaslaştırıp, yıpratabilir.



Öneri: Dişlerinizi beyazlatmak için bir profesyonelin yardımına danışacaksanız size uygun bulduğu tonların dışında ısrar etmeyin. Şayet evinizde beyazlaştırıcı ürünler yardımı ile bu işlemi uygulamayı düşünüyorsanız, ürünün prospektüsünde yer alan tonlamaları ve önerileri dikkate alarak işlemi gerçekleştirin. Kesinlikle altı ay geçene kadar işlemi tekrarlamayın.



Makyaj malzemelerinin deneme ürünlerini kullanmak



Neden yapılmamalı: Makyaj malzemesi standlarında tanıtım amaçlı yer alan deneme ürünleri, uçuk, bakteri ve mikrop kapmanıza sebep olabilir. Bu ürünlerin tanımadığınız birçok insan tarafından denenmesi rahatsız edici bir durum.



Öneri: Kozmetik alışverişlerinizi yaptığınız mağazaların hijyenik olduğundan emin olmalısınız. Denemeniz için sunulan ürünlerin temizliğinden, silmeniz için size sunulan ürünlere kadar her şeyin dezenfekte edildiğine ve risk oluşturmayacaklarına dikkat etmelisiniz. Sizden önce başkalarının denemiş olabileceği ve mikrop taşıyabilecek ürünleri denemeyi düşünmemelisiniz. Satın almadan önce üründen emin olmak isterseniz, bu konuda eğitimli ve yetkin danışmanlardan yardım almanızda fayda var. Bütün uyarıların ışığında alışverişinizi tamamladıktan sonra mutlaka ellerinizi temizlemeyi unutmayın.



Sivilcileri sıkmak



Neden yapılmamalı: Sivilcenizin çıktığını fark ettiniz ve ondan kurtulmak istiyorsunuz. Kesinlikle ellerinizi ondan uzak tutmayı öğrenmelisiniz. Kendinize engel olamıyorsanız, normal şartlarda iki veya üç günde iyileşen bir sivilcenin sıktığınız zaman bir hafta veya daha fazla zamanda iyileştiğini, üstüne üstlük sıkma işlemi sırasında bakteri kaparak yüzünüzde enfeksiyona sebep olabileceğini unutmayın.



Öneri: Sabrınızı yitirmeden, iki, üç gün boyunca sivilcenize benzol peroksit veya salisik asit içeren ilaçlardan uygularsanız, kuruduğunu ve iyileştiğini fark edeceksiniz. Sivilcenizden acil kurtulmanız gerekiyorsa, mikrop kapmaması için kızarıklık alıcı bir göz damlasını pamuğa damlatın ve çok hafif bastırarak aknenin içini boşaltın. Ardından bölgeyi kapatıcı yardımıyla kamufle edin. Daha geniş kapsamlı önlemler için mutlaka bir uzmana başvurun.

