-GÜZELLİĞİN SIRRI KARA ÜZÜMDE SAMSUN (A.A) - 12.10.2010 - Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüseyin Çelik, gençleşmek ve zayıflamak isteyenlerin kadınların güzellik iksiri olan kara üzüm tüketmesini istedi. Prof. Dr. Çelik, yaptığı açıklamada, kara üzümün yapısında bulunan mineral, potasyum, magnezyum ve demirin vücudun bağışıklık sistemini kuvvetlendirdiğini ifade ederek, zayıflamak isteyen kadınların üzüm tüketmesini, gençleşmek isteyenlerin ise kara üzümden yapılan cilt maskesi kullanmasını tavsiye etti. İçerdiği maddeler sayesinde güzellik iksiri olarak nitelendirilen kara üzümün zayıflama diyetlerinde de rahatlıkla kullanılabileceğini belirten Çelik, ''Kara üzümün kabuklarında yer alan resveratrol maddesinin birçok önemli yararı vardır. Kadınlar kara üzümü ezip yüzlerine maske yapabilirler. Ezilmiş kara üzümü bir saat yüzlerinde beklettiklerinde cildi taze tutarak, yüz güzelliği de sağlamak ve kırışıklıkları önlemekte faydası vardır. Öte yandan yoğun renginden dolayı ciddi bir antioksidan deposu olan kokulu kara üzümler doktor tavsiyesinde zayıflamada da etkili olmaktadır. Gençleşmek ve zayıflamak isteyen bayanlar güzellik iksiri kara üzüm kullansın'' dedi. Karadeniz Bölgesi'nde yetişen kokulu üzümlerin kabukları ve çekirdekleri ile beraber tüketilmesi veya suyu sıkılarak içilmesi gerektiğini de açıklayan Çelik, şunları söyledi: ''Üzümdeki inositol, kolesterol düzeyini azaltmaya yardımcıdır. Bu besindeki B1 vitamini kan şekerinin yakılması, kalp sağlığının korunması ve öğrenme gibi beyin fonksiyonları için gerekli olan bir vitamindir. Yaşlanmaya karşı koruduğu gibi, alkol ve sigaranın zararlı etkilerini de azaltır. Vücuttaki yağların erimesi için yardımcı olur. Kabuk ve çekirdekleri bağırsak metabolizmasını hızlandırır. Kara üzüm, vücutta yağların erimesine yardımcı olarak cildin taze ve temiz bir görünüm almasını sağlar. İçerdiği maddeler sayesinde güzellik iksiri olarak nitelendiriliyor. Bir salkım kara üzüm veya buna eş değer kurutulmuş kara üzüm, vücudu ve beyin hücrelerini zindeleştiriyor. Bir kilo üzüm, bin 150 gram süt, 390 gram et, 300 gram ekmek ve bin 200 gram patatese eşdeğerdir. Bu nedenle de aynı zamanda bayanlar için en ideal rejim menüsüdür.''