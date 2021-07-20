Güzelliği ile NASA fotoğraf yarışmasını kazanmıştı; Van Gölü moloz ve hafriyatla dolduruluyor

NASA tarafından düzenlenen ‘Dünya Turnuvası’ adlı çevrimiçi fotoğraf yarışmasında birinci olan Van Gölü, moloz ve hafriyatla dolduruluyor.

Van Gölü’nde bir taraftan çekilme yaşanırken diğer taraftan ise hızla kirleniyor. Göle, derelerden dökülen pislikler ve kanalizasyon atıklarıyla yaşanan kirlilikten sonra bu kez de tonlarca moloz ve hafriyatla doldurulmaya başlandı. İddiaya göre Van Büyükşehir Belediyesi araçları tarafından gölün farklı noktalarında moloz ve hafriyat döküldü. İş makinelerinin hafriyat döktüğü alanlarda toz dumanları yükselirken, göl ise balçıklarla doldu.

Gazete Emek’te yer alan habere göre Van Gölü’nün gün geçtikçe daha çok kirletildiğini belirten hafriyat dökülen noktalardan biri olan İskele mahalle sakini Mehmet Şirin Altıntaş, yetkililerin bu duruma bir an önce son vermesini istedi: “Van Gölü’ne, son aylarda yüzlerce hafriyat ve moloz döküldü. Van Gölü’nün ekolojik dengesi bozuluyor. Van Gölü’nün dibinin çamur deryasına dönmesine sebep oluyor.”

Belediyenin kayyım yönetiminde olduğuna dikkat çeken Van Çevre Tarihi Eserleri Koruma Araştırma ve Geliştirme Derneği Başkanı Ali Kalçık, “Böylesi bir ilkellik, ancak kayyumların marifeti olabilir. Bu kayyumların uygulamasının sonucudur.”