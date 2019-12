Güzelleşmenin sınırı yok!

Estetik operasyonlara gerek kalmadan doğal yöntemlerle ne kadar güzelleşebilirsiniz? İşte güzellikle ilgili tüm merak edilenler...



Yüze dikkat!



* Cilt tipimi nasıl belirlerim?



Cildinizi temizleyin ve geniş bir aynayla gün ışığına çıkın. Cildinizi yakından inceleyin: Gözeneklere, parlak ve kuru bölgelere, lekelere, kırışık olan bölgelere odaklanın. Bu şekilde doğru cevabı bulabilirsiniz.



* En sevdiğim ürün neden aniden cildimde reaksiyon yarattı?



Ürünü yüzünüzün yanlış bir yerine sürmüş olabilirsiniz. Eğer cildinizin doğal koruyucu bariyeri, soğuk hava gibi nedenlerden dolayı zarar gördüyse, kullandığınız ürün gerektiği kadar işe yaramaz. Bu durumda, makyaj gibi cildin en üst tabakasında kalması gereken içerikler cildin alt katmanlarına inerek reaksiyona neden olabilir. Cildinizi hassaslaştırmayacak, daha yumuşak bir temizleyici seçin.



* Gözlerimin çevresinde neden mor halkalar var?



Bazı insanların göz çukurları daha derindir ve göz çevrelerinde daha az yağ bulunur. Bu, mor halkaları daha görünür kılar. Alerji, kötü beslenme ve yorgunluk bunun nedeni olabilir.



* Botoks güvenli mi?



Botoksla ilgili ilk bağımsız araştırma sonuçları, on yıllık bir sürecin ardından Amerikan Dermatoloji Akademisi'ne sunuldu. Böylece, botoksun vücutta depolanmadığı, kaslar üzerinde de uzun vadeli bir zayıflamaya neden olmadığı ispatlandı.



Tırnak uzaması



* Tırnaklarımın nasıl daha çabuk uzamasını sağlayabilirim?



Haftada bir kez ojenizin altına tırnak güçlendirici sürün. Sonraki günlerde ise bunun üzerine bir kat daha. Hafta sona erdiğinde ojenizi çıkarın. Bu işlemi bir ay tekrarlayın. Sonraki dört hafta tırnaklarınıza oje sürmeyin. Bu dört hafta boyunca iki gecede bir; E vitamini jel kapsülünü kırarak tırnaklarınıza ve tırnak etlerinize masaj yapın. Bir ay ojeli ve tırnak güçlendiricili, bir ay da ojesiz ve E vitamini masajlı bu rutine devam edin.



* Ojem nasıl daha kalıcı olur?



Ojeyi ince katlar halinde sürün. Önce tırnaklarınızı törpüleyin çünkü oje düz yüzeye daha iyi tutunur.



Hacimli saçlar



* Saçımı ne sıklıkta yıkamalıyım?



Önemli olan saçınızı nasıl yıkadığınız. Saçınızın tamamını ıslatın ve iki kez şampuanlayın. İlk şampuan, saçınızdaki şekillendirici ürünlerin kalıntılarını ve kiri giderir. İkincisi bakım yapar. Her şampuan ve saç kreminden sonra, saçınızı iyice durulayın.



* Saçlarımın hep parlak olmasını nasıl sağlayabilirim?



Kurutma makinesiyle kabaca kurutun. Saç kurutma makinesinin dar başlığını takın ve kalın, yuvarlak bir fırça kullanın. Dar başlığı, saç yüzeyinizde yukarıdan aşağı doğru tutmaya dikkat edin. Saçınızı tamamen kurutun.



* İnce telli saçlarımı nasıl daha kalın gösterebilirim?



Doğru renk, saçınızın hacimli olduğu illüzyonunu yaratabilir. Rengi kat kat verin: En tepede açık renkte röfleler, onun altında daha orta bir renk ve en alt katta kendi saç renginiz olsun. Böylece saçınız hacimli görünür.



Bronzluk



* Otobronzanla bronzlaştıktan sonra renk neden dalgalı oluyor?



Otobronzan sürmeden önce peeling yapın ve ardından her gün düzenli olarak nemlendirici sürün. Renginizi homojen bir şekilde korumak için her üç günde bir peeling yapın ve kremin cildinizde birikmesini önleyin. Tekrar ürünü sürmeden önce eski katın tamamen gittiğinden emin olun.



* Otobronzanlar neden kötü kokar?



Bu koku, bronzlaştırıcı ajanın (dihidroksi aseton) cildinizdeki amino asitlerle reaksiyonu sonucu ortaya çıkar. Kokunun yoğunluğu kişiye ve ürüne göre değişir. Bu kokuyu gizlemek için özel olarak tasarlanan parfümlü ürünleri tercih edebilirsiniz.



* Her gün SPF içeren bir krem kullanmam şart mı?



UVA korumasına yıl boyunca ihtiyacımız var. Çünkü çok az miktarda güneş ışığı bile cildi yaşlandırabilir. En iyisi SPF 15 ya da 20 faktörlü UVA korumasına sahip bir ürün kullanmaktır. Günlük 400 miligram D vitamini alın. Bu vitaminin vücudunuzdaki oranı kışın azalabilir. Güneşten koruyucu ürünler kullanmak D vitamini üretimini azaltır.



Makyaj hilesi



* Fondötenim neden dayanmıyor?



Fondöteninizi sadece rengine göre değil, aynı zamanda cilt tipinize göre seçmelisiniz. Önce cildinizi iyice nemlendirirseniz, iyi bir makyaj bazı oluşturmuş olursunuz. Eğer ellerinizle sürüyorsanız, fondöteni parmaklarınızı sürterek uygulamayın. Bunun yerine hafif dokunuşlarla cildinize yedirin.



* Göz makyajım neden hep bulaşıyor?



Kirpiklerinizde göz makyajı çıkarıcısı kalmış olabilir ya da belki göz kreminizi biraz fazla kaçırmışsınızdır. Gözaltlarına pudra sürerseniz, makyajınızın bulaşma riski azalır. Birçok göz kalemi balmumu bazlıdır ve kolayca erir. Bu nedenle, Chanel'in Le Crayon Yeux Precision Eye Definer'ı gibi pudra bazlı olan göz kalemlerini tercih edin.



Deri kuruması



* Kaval kemiklerimin üstündeki deri neden hep çok kuru?



Kaval kemiklerinin üstündeki bölgenin cilt altında daha az yağ vardır. Sorunu gidermek için peeling yapın ve nemlendirici, mümkünse zengin bir yüz kremi sürün.



* Selülit kremleri işe yarıyor mu?



Bu ürünler 35 yıldır araştırılıyor. Geçmişte, fazla yağı azaltmak ve cildin görüntüsünü iyileştirmek için kullanılıyorlardı. Bugün ise selüliti oluşturan enzimler belirlendiği için daha etkili ürünler geliştirilebiliyor. Henüz mucizevi bir ürün yok ama piyasada artık eskisine oranla daha iyi ürünler var. 15 yıl önce yüzde 4'lük bir iyileşme sağlanırken bu oran bugün yüzde 38'e kadar çıktı.



* Bacaklarımda neden batıklar var?



Batıklar, kötü ağda nedeniyle oluşmaz. Çok ağda yaparsanız, kıllarınız o kadar incelir ki cilt yüzeyine çıkmakta zorlanır. Her gün peeling yapın veya vücudunuzu fırçalayın.



* Neden bazı parfümler başkalarında harika kokarken bende iyi durmuyor?



Ten kokusu ve bir parfümün cilt üzerinde dönüştüğü koku kişiye özeldir. Yiyip içtiğiniz şeyler bile parfümün teninizdeki kokusunu etkiler. Eğer kokladığınızda çok hoşunuza giden bir parfüm vücudunuza sıktığınızda değişiyorsa; doğrudan teninize değil, kıyafetlerinizin üzerine sıkın.



* Ne kadar su içmeliyim?



Günde en az bir litre içmekle başlayın. Artık tuvalete daha az gitmeye başladığınızı fark edene kadar, her gün bu miktara bir bardak daha ekleyin.