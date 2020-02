Güzellerden 'We love Turkey' mesajı

Levent YENİGÜN/KEMER (Antalya), (DHA)- ANTALYA\'nın Kemer ilçesinde kampa giren Global Model of The World Güzellik Yarışması\'nın kraliçe adayları final hazırlıklarını sürdürdü. Kamp yaptıkları otelin havuz başında ve sahilde bikini ve gece kıyafetleriyle objektif karşısına geçen güzeller, \'We love Turkey\' mesajı verdi.

Kemer\'de bu yıl 1\'incisi düzenlenen Global Model of The World Güzellik Yarışması için 23 ülkeden gelen kraliçe adayları, Kiriş Mahallesi\'ndeki bir otelde kampa girdi. 26 Ekim\'de düzenlenecek final gecesinde kraliçe tacını takabilmek için hazırlık yapan güzeller, çalışmalardan arta kalan zamanlarında ise Antalya\'nın önemli bölgelerini ziyaret etti.

Antalya\'da çektikleri fotoğraf ve görüntüleri sosyal medya hesaplarından paylaşarak, takipçilerini Türkiye\'ye ve Kemer\'e davet eden güzeller, otelin havuz başında ve sahilde gece kıyafetiyle, bikinilerle poz verdi. Antalya\'ya ve Kemer\'e hayran kalan güzeller, \'We love Turkey\' dedi. Adaylar, 26 Ekim\'de yapılacak özel galada bikini, gece kıyafeti ve yöresel kıyafetlerle sahneye çıkacak.

Yarışmanın organizatörlüğünü yapan eski model Rus Yulia Pavlikova, \"Birincisini düzenlediğiniz Global Model of The World Güzellik Yarışması\'nı Kemer\'de yapıyoruz. 18 Ekim\'de başladığımız kamp, 26 Ekim günü yapacağımız finalle tamamlanacak. Herkesi final gecesinde görmekten mutluluk duyacağız\" dedi.

