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Güzeller Kemer'de kampa girdi

Levent YENİGÜN/KEMER (Antalya), (DHA)- ANTALYA'nın Kemer ilçesinde bu yıl 12'ncisi düzenlenen Miss Aura İnternational Güzellik Yarışması için 28 ülkeden gelen güzeller kampa girdi

12 Mayıs 2018 16:32

Levent YENİGÜN/KEMER (Antalya), (DHA)- ANTALYA\'nın Kemer ilçesinde bu yıl 12\'ncisi düzenlenen Miss Aura İnternational Güzellik Yarışması için 28 ülkeden gelen güzeller kampa girdi.
Kemer\'de düzenlenen Miss Aura İnternational Güzellik Yarışması için 28 ülkenin güzelleri Beldibi Mahallesi\'ndeki bir otelde 21 Mayıs Pazartesi günü yapılacak final gecesine kadar kampa girdi. Güzeller kamp süresi boyunca bölgedeki tarihi yerlerin yanı sıra Nevşehir\'deki Kapadokya\'yı da gezme imkanı bulacak. Güzeller, final gecesine kadar ziyaret edecekleri yerleri sosyal paylaşım sitelerindeki hesaplarından paylaşarak bölgenin tanıtımına da katkıda bulunacak.
Yarışmanın organizatörü Adnan Şeker, \"İki hafta boyunca güzellerimiz turistik yerleri gezecek, partilere katılacak ve özellikle bu yıl Kapadokya\'ya gidecek. Ülkemizin yükselen trendlerinden biri de Kapadokya. Yarışmanın finali 21 Mayıs\'ta olacak. Herkese başarılar diliyoruz. Güzel olan kazansın\" dedi.
Yarışmada Türkiye\'yi temsil edecek Perihan Koz (19) da \"Akdeniz Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu\'nda okuyorum. Yarışmada birinci olmaya geldim ve ülkemi temsil etmek için buradayım\" diye konuştu.

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