Güzele çirkinsin davası

Zeynep Tokuş'un Türkiye güzeli seçildiği 1998 yılındaki güzellik yarışmasında üçüncü seçilen İzmirli Selin Eser Arpa, sekiz ay önce evlendiği eşi boşanma tebligatı gönderince şoke oldu. İzmir 8. Aile Mahkemesi'ne başvuran ilaç mümessili Ersan Arpa, eşinin aşırı derece kıskanç olduğunu öne sürerek bu kıskançlığın kendisini bunalttığını ve evliliklerini bitirdiğini iddia etti. Eşi GSM şirketinde çalıştığı için gün boyu cep telefonundan kimlerle görüştüğünü takip ettiğini ve akşam eve döndüklerinde "Onunla ne konuştun" diye sorduğunu belirten Arpa, evliliklerinin fiilen ve manen bittiğini iddia etti.



'Çocuğu aldır' baskısı



Davaya avukatı aracılığıyla yanıt veren eski güzel ise kendisini bir doktorla aldattığını iddia ettiği eşinin "Sen çirkinsin" diyerek hakaret ettiğini öne sürdü. Eşinin, ilişkide olduğu kadın doktoru kendi arkadaşlarına tanıştırdığını ve el ele gezecek kadar ilişkilerini açıkça gösterdiğini belirten eski güzel şöyle dedi: "Eşim bu ilişki için özel hat aldı. Bu hattın faturasını bile ilişkide olduğu doktor kadın otomatik talimatla ödüyor. Üstelik 2.5 aylık hamile olmama rağmen ayrılmam için baskı yaptı. Mesaj çekerek, çocuğu aldırmam için baskı kuruyor. Çocuğu doğurmam halinde adını vermeyeceğini belirterek, bu halde bile beni çok yalnız bırakıyor ve üzüyor" dedi.